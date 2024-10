A nagyszünet után rákapcsot a Kaposvár

A pihenő után Nagy Simon negyedik triplájával tört ismét borsot a hazai védelem orra alá, de így is csak 12 pontra csökkentette a nyíregyházi hátrányt. Trammell gyors 5 pontja után tovább növelték előnyüket a somogyiak. Az amerikai irányító triplája után Bogdán összetűzésbe került a nyíregyházi légióssal, aki sportszerűtlenül reagált az esetre, így a technikai büntető után 60–40 volt az állás. Gyorsan távolodott ellenfelétől a hazai gárda, miután a csapat egyik legalacsonyabb tagja, Darrion Trammell kétszer is labdát szerzett, és könnyű kosarat dobhatott csapata a másik oldalon. A remek védekezést hozó hazai percek után könnyű kosarakat kaptak a kaposváriak, így a közel harmincpontos előny 20 pontra olvadt. A nyíregyházi légiós kipontozódott a negyed vége előtt. Felugrott az aréna amikor Paár hátmögötti passzt adott a lendületből érkező Antalics Dánielnek, aki zsákolt egy nagyot 75–52-nél. A beálló Fehérvári Csegő is rögtön egy triplával köszönt be.