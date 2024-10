Branislav Dzunic: – Egylabdás mérkőzés volt, a mérleg nyelve felénk billent. A védekezésünk a hajrában rendben volt, támadásban viszont végig rossz ritmusban játszottuk. Sok üres lehetőséget alakítottunk ki, de a doboszázalékunk katasztrófális volt. Eddig ez nem volt jellemző, ez egy új dolog, de valószínűleg ehhez jócskán hozzátett ellenfelünk védekezése. Azt viszont látni kell, hogy az ilyen mérkőzések sokkal hasznosabbak, mint a nagyarányú, könnyed győzelmek. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a kilátogató szurkolóknak, akik ma is fontos szerepet játszottak a győzelemben.

Lakits András: Hiányérzet van benne, akkor lennék elégedett, ha nyertünk volna. Ugyanakkor büszke vagyok, mert hét játékossal értük el ezt az eredményt egy nagyon mély kerettel rendelkező csapat ellen. A találkozó nagy részében a csapat betartotta azt, amire készültünk. Úgy érzem, hogy a játékunk alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Hiszem, hogy ez a mai egy mentális győzelem, a hibákat viszont látni kell. Sok második lehetőség maradt ki, ahogyan büntető is. Az viszont a csapatom erejét mutatja, hogy így is mérkőzésben tudtunk maradni. A fáradtságnak és az alacsony rotációs lehetőségnek tudom be azt, hogy engedtünk tizenöt támadólepattanót és kihagytunk tizenhárom büntetőt.

Folytatás október 26-án, szombaton az Óbudai Kaszások otthonában. A kupasorsolásról szóló cikkünket pedig ITT olvashatja el!

