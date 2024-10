Lehetetlen feladat előtt állt péntek este a Kaposvári VK, hiszen az odavágón tizennyolcgólos hátrányt szedett össze a Ferencváros otthonában, s ahhoz, hogy bejusson a négyes döntőbe legalább 19 góllal kellett volna legyőzni a világ legjobb csapatát, amely két éve nem szenvedett vereséget Magyarországon. Ez a veszély ezúttal sem fenyegette a Fradit, még úgy sem, hogy a KVK szerezte meg a vezetést Bede Marcell remek centergóljával. A folytatásban ugyanis az FTC esélyeshez méltón, gyorsan és precízen vízilabdázott, s ezzel nem tudott mit kezdeni a kaposvári gárda, amely bár ezúttal is sok emberelőnyt harcolt ki, – még a válogatott center, Hárai Balázs hiányában is – viszont ezeknek jelentős százalékát elhibázta, míg a vendégek még a lehetetlennek tűnő helyzetekből is betaláltak.

A Kaposvári VK kapusa, Kósik Soma több bravúrt is bemutatott, de ez is kevés volt a bravúrhoz

Fotó: Muzslay Péter

A fordulást követően elkezdődött a gólfesztivál, hiszen a harmadik etapban 11 találat is esett, melyből ötöt a hazaiak jegyeztek, akik az utolsó felvonásban már nem támadtak ilyen fényesen, hiszen az FTC már hatot is berámolt, mire Dőry Farkas kozmetikázott. Sőt, Német Toni is betalált vendégek részéről, így a Fradi összes mezőnyjátékosa – legalább egyszer – bevette a KVK kapuját.

Kiesett a Kaposvári VK

A Fradi végül a Csik Ferenc Versenyuszodában is magabiztosan nyert, a kaposváriak így nem tudták megismételni a tíz évvel ezelőtti bravúrt, amikor is bronzérmet szereztek a Magyar Kupában. A KVK számára tehát három vereséggel értek véget a Fradi-napok, hiszen a kupa mellett a bajnokság legutóbbi fordulójában is a fővárosiakkal mérkőztek meg Juhász-Szelei Norberték, akikre a folytatásban sem vár könnyű feladat, hiszen az OB I. hatodik játéknapján Szolnokon ugranak majd medencébe, november hatodikán, 18.00 órakor.

Dőry Farkas négyszer is bevette a Fradi kapuját

Fotó: Muzslay Péter

Mestermérleg