A bajnokságban, a Magyar Kupában, illetve az Eurokupában is veretlen EPS-Honvéd csapatát fogadta a szerda este a Csik Ferenc Versenyuszodában a valamivel szerényebben szereplő Kaposvári VK. Surányi László tanítványai ugyanis az első fordulóban kikaptak a Szeged ellen, azonban az akkor elveszített, a felsőházba jutás szempontjából pontokat szeretnék valahol visszaszedni, így nem feltartott kézzel ugrottak medencébe a sokkal esélyesebb fővárosiak ellen.

Nem borította a papírformát a Kaposvári VK Fotó: Andrássy Zoltán

Az első negyedben bár a vendégek szeretek vezetést, miután Hessels Benjámin az első emberelőnyüket gólra váltotta, azonban ezt követően Kósik Soma remekelt a hazaiak kapujában, elöl pedig Dőry Farkas és Fülöp Bence találatai már a KVK előnyét jelentették. A Honvéd erre azonban három góllal válaszolt, így a második felvonás középén már kétgólos előnyben vízilabdázhattak az európai porondon is érdekelt fővárosiak. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a kaposváriak igen gyengén támadjanak ebben a negyedben. Csapata teljesítménye mellett nem is ment el szó nélkül Surányi László, de az egész uszodát betöltő fejmosás nem segített a hazaiakon, hiszen hiába szereztek rögtön labdát a ráúszásnál Bede Marcell révén, a játékvezetők rögtön elvették tőlük, Bencz Rolf pedig megúszott, s tovább növelte a Honvéd előnyét. Ettől azonban még nem nyugodhattak meg Szivós Márton fiai, hiszen a kaposváriak folyamatosan ott lihegtek a nyakukban.

Folyamatosan kapaszkodott a Kaposvári VK

Az utolsó játékrész elején Elker Bendegúz harmadik találta sem jelentett megnyugvást, hiszen ezt követően a következő percekben mindkét fél kapkodva játszott, viszont Bencz Rolf a képzeletbeli gólvonalon éppen csak becsorgó lövése már igen. Ekkor ugyanis már négy volt a Honvéd előnye, s ez elég is volt ahhoz, hogy a vendégek elvigyék a pontokat a Csik Ferenc Versenyuszodából.

Kaposvári VK–EPS Honvéd 7–12 (2–2, 1–3, 3–3, 1–4)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 280 néző. Vezette: varga M., Kovács S.

Kaposvári VK: Kósik – Pellei K. (1), Fülöp B. (2), Vindisch, Hárai, Dőry (3), Pellei F. Csere: Bede, Berta (1), Juhász-Szelei, Vörös, Aranyi, Baj. Vezetőedző: Surányi László.

EPS-Honvéd: Csoma – Kiss B. (1), Hessels B. (2), Ekler B. (3), Vadovics (1), Bencz (2), Szépfalvi. Csere: Kevi, Hessels S. (2), Simon H., Sugár, Gregor, Böszörményi (1). Vezetőedző: Szivós Márton.

Gól, emberelőnyből: 8/1, illetve 8/3.

Gól, ötméteresből: 2/2, illetve 3/3.