A Honvéd után újra egy élcsapat, ezúttal a Genesys OSC Újbuda vár a Kaposvári VK együttesére, amely két hazai, egyaránt vesztes bajnokit követőn szombat este a fővárosban mutathatja meg, miért is került felsőházba az elmúlt idényben.

Kósik Soma, a Kaposvári VK kapusa bízik a bravúrban Fotó: Andrássy Zoltán

– Arra számítok, hogy a hátunk mögött álló rengeteg munka végre megmutatkozik és pontokkal térünk haza – mondta Kósik Soma, a Kaposvári VK kapusa. – A Honvéd ellen elkövetett hibákat az edzői stáb kielemezte, tanulunk belőle, hogy még stabilabb legyen a védekezésünk. Ki vagyunk éhezve a sikerre, úgy gondolom, hogy kell egy győzelem, ami után megérezve a vérszagot, már nem lehet minket megállítani a bajnokságban. Tudjuk, hogy az OSC ellen bravúr lenne a pontszerzés, hiszen az előző idényt a harmadik helyen zárták és ezúttal is remek keretük van, még akkor is, ha egy kicsit átalakultak és fiatalodtak is. Úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen nincs veszítenivalónk, csak nyerhetünk, s nyerni is fogunk.

Eddig nyeretlen a Kaposvári VK

A kaposváriak a 11., míg az OSC az ötödik helyről várja a szombat esti mérkőzést. A somogyiak az első két fordulóban a Szeged, illetve a Honvéd ellen kaptak ki, míg az újbudaiak a második körben legyőzték a Miskolcot. Az első fordulóbeli találkozójukat elhalasztották az Eurokupa szereplésül miatt, azonban az OSC csapatának nem sikerült kivívnia a továbbjutást, akárcsak a Magyar Kupa C jelű selejtezőcsoportjából.