Már a mérkőzés kezdetekor látni és érezni lehetett, hogy a házigazda Kecskeméti RC tart kaposvári ellenfelétől. A nyitó játszmában végig a Fino diktálta a tempót és uralta a játékot, a vendég somogyiak akarata érvényesült a pályán. A karmester Magyar Bálint jól mozgatta a két centert, Stepan Novoselovot – az orosz légiós csak az első felvonásban kilenc pontot szorgoskodott össze – és Boldizsár Péter Andort, míg Hubicska Patrik és a másfél hete igazolt kínai Yang Pao-csi folyamatosan tűz alatt tartotta a kecskemétiek térfelét. A brazil liberó, Feliciano Jorge Bruno pedig nagyvonalúan és elegánsan „takarított” a pályán. Érdekesség, hogy az első szettben összesen csak egy alkalommal rontottak a hazaiak, a folytatásban viszont annál többet.

A második játékrészben sem volt kérdéses, hogy ki gyűjti be az újabb részsikert. Ezúttal is 6–6-ig haladt fej-fej mellett a két küzdő fél, majd a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezényelte Fino sebességet váltott, s egyre jobban ellépett kecskeméti ellenfelétől.

A harmadik, utolsó felvonásban a hazaiak könyvelhették el az első két pontot, s a játékrész közepéig tartották a lépést. Ebben a szettben a kecskeméti Varga Péter gyűjtögette szorgosan pontokat, aki csak ekkor nyolcat jegyzett. Egyértelmű volt, hogy ezt a játszmát is a Fino Kaposvár húzza be; a 64 percig tartó kecskeméti mérkőzést végül a csapatkapitány Bögöly Gábor zárta le.

A vasárnap kora esti találkozó pontkirálya a kínai Yang Pao-csi volt 17 ponttal; a házigazdák legjobbja, Varga Péter volt 13 pontot szerzett. Folytatás szombaton 18 órakor Budapesten a Testnevelési Egyetem SE otthonában.

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0–3 (–18, –17, –21)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Szabó P., Mezőffy Zs.

Kecskeméti RC: Török S. (2), Farkas P. (10), Kiss B. (1), Varga P. (13), Mineruma (6), Gacs (8). Csere: Török Zs. (liberó), Dinnyés (1), Balla (–), Mócza (1). Vezetőedző: Deák Márk.

Fino Kaposvár: Magyar B. (2), Hubicska (11), Novoselov (10), Yang Pao-csi (17), Bögöly (9), Boldizsár P. (12). Csere: Feliciano (liberó), Iván B. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.Fenyő Gábor