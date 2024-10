A most meghívott 35 játékos közül kerül ki az a 20, akik részt vehetnek a kontinenstornán, ugyanakkor egy mérkőzésre csak 16 kézilabdázót lehet nevezni. Az Európa-bajnokság során pedig két-két játékos cserélhető be a most meghatározott 35 fős névsorból. Golovin Vlagyimir 18 játékossal egészítette ki a Franciaország ellen a közelmúltban két felkészülési mérkőzést vívó keretet, s ott van többek között a névsorban Janurik Kinga, Klujber Katrin és Háfra Noémi is.

A NEKA volt akadémistái közül kilencen kaptak meghívót: Albek Anna, Juhász Gréta, Pásztor Noémi és Vámos Petra eddig is stabil tagja volt a nemzeti együttesnek, ám ezúttal Csíkos Luca, Faragó Lea, Faragó Luca, Fodor Csenge és Kajdon Blanka is esélyt kap arra, hogy magára ölthesse a címeres mezt.

Játékoskeret

Kapusok: Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Metz), Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Vác), Szikora Melinda (Chambray). Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg), Töpfner Alexandra (DVSC), Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom). Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Albek Anna (MKC), Papp Nikoletta (Gloria Buzau), Háfra Noémi (Vác). Irányítók: Vámos Petra (Metz), Simon Petra (FTC), Farkas Johanna (Vasas), Pődör Rebeka (SZKKA), Kajdon Blanka (Zwickau), Tóth Nikolett (DVSC). Beállók: Füzi-Tóvízi Petra (DVSC), Pásztor Noémi (CSM Bukarest), Faragó Luca (MKC), Szmolek Apollónia (SZKKA), Bordás Réka (FTC). Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer), Kácsor Gréta (CS Gloria), Juhász Gréta (Vác), Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom). Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs), Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC), Fodor Csenge (Győr). Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Menetrend

Az első 24 csapatos női kézilabda Európa-bajnokságot november 28. és december 15. között Ausztria (Innsbruck és Bécs), Magyarország (Debrecen) és Svájc (Bázel) rendezi közösen. A magyar válogatott a kontinenstorna előtt részt vesz a tatabányai JYSK Kupán, majd november 28-án Törökország ellen kezdi meg szereplését a 2024-es Európa-bajnokságon.

JYSK Kupa (Tatabánya): November 22. (péntek) 18.00 óra: Magyarország–Szlovákia; november 24. (vasárnap) 18.00 óra: Magyarország–Ukrajna.