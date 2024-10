Hazai mérkőzéssel folytatódott az NB II-es bajnokság a NEKA U-21-es csapata számára. A PEAC gárdáját fogadták a bogláriak. A vendégek a találkozó nagy részében vezettek, de a bogláriak becsülettel küzdöttek és nem adták fel a harcot. A végjátékban kiegyenlített a NEKA, de a vendégek fél perccel a lefújás előtt megszerezték a győztes gólt és 34-33-ra nyertek.

NEKA U21 – PTE PEAC 33-34 (14-14)

– Gratulálok a srácoknak, nagyot küzdöttek és helyenként jól is játszottak – hangsúlyozta a találkozó kapcsán Lehőcz Zoltán vezetőedző. – Hatalmas fizikai és rutinbeli különbséget sikerült eltüntetni a volt NBI -es és NBI B-s játékosokat felvonultató ellenféllel szemben. Remélem, egyszer majd hazai pályán az egyéb körülmények is minket fognak segíteni.

Pál Szabolcs és Kollár Benedek a NEKA játékos szemmel is értékelték a találkozót.

– A meccs elején az eddigi ellenfeleinknél jóval nagyobb tempót diktált a PEAC és úgy gondolom ebben a sebességben partnerek voltunk. Volt pár eladott labdánk lerohanás közben, de a félidőre döntetlennel mentünk pihenni. A második játékrész első felében pár góllal elhúzott az ellenfél, azonban a hajrára ledolgoztuk a hátrányunkat. Az utolsó egy perc kaotikusra sikeredett, ami sajnos az ellenfélnek kedvezett. Picit csalódottak vagyunk a második egygólos vereségünk után – emelte ki Pál Szabolcs.

Kollár Benedek szerint is helyt álltak a kiélezett küzdelemben. – A meccs elejétől kezdve felvettük a harcot a fizikailag erősebb ellenfelünkkel szemben és helyt is álltunk, így ment ez a második félidőben is, ahol a meccs végéhez közeledve sajnos sok labdát szórtunk el, így sajnos nem tudtunk föléjük kerekedni.