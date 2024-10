A Magyar Kupa és egy felkészülési verseny után a hétvégén már az Országos Bajnokságra készülnek Balogh Orsolya tanítványai. Az elért eredményekről és az OB-n várt szereplésről a LSC Ritmikus Gimnasztika SE vezetőedzőjét kérdeztük.

A Magyar Kupa ezüstérmes gyakorlata

– Hogyan értékeli a Magyar Kupán elért eredményeket?

– A felnőtt csapat megőrizve tavalyi pozícióját nagyszerű versenyzéssel ismét a dobogó második fokára állhatott fel a magyar válogatott mögött. Nekünk ez volt a cél. A válogatott csapatában amúgy ott volt a mi egyesületünk egyik tagja, Farkas Júlia is, tehát tulajdonképpen aranyérem is került Kaposvárra Juli révén. A junior csapat is ezüstérmes lett és a többiek is remekül teljesítettek, így nagyon elégedett vagyok.

LSC Ritmikus Gimnasztika SE felnőtt csapata a Magyar Kupa ezüstérmese

A junior együttes is a dobogó második helyére állhatott fel

– A fiatalabb korosztályból voltak újoncok a csapatban?

– Igen voltak. A gyermek csapatban voltak 2014-es születésűek, akik eddig nem vettek részt még együttes kéziszer versenyen. Nagyon szépen helyt álltak és remekül dolgoztak, ennek köszönhetően pedig bronzérmet nyertek.

A felnőtt csapat ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai: Király Gréta, Korcsmáros Luca, Keszü Lili, Molnár Adél és Szerafin Gréta. A felnőtt aranyérmes csapat tagja volt Farkas Júlia, LSC-s versenyző, aki a magyar felnőtt együttes kéziszer csapat válogatott tagja, az MTK csapatában állt most szőnyegre kölcsönadással. A junioroknál a Csernák Mirjam, Grózner Alexa, Mészáros Veronika, Szvitán Zorka, Vlasics Zorka összeállítású csapat szintén a dobogó második fokára állhatott fel. A serdülők versenyében az LSC csapata a negyedik helyen végzett. A csapat tagjai: Hernádi Csenge, Geszti Kíra, Hirt Petra, Iberpaker Kata, Molnár Alíz. A gyermek csapatok erős mezőnyében az LSC csapat a harmadik legjobbnak bizonyult az országban. A csapattagok: Bene Laura, Bödő Zora Bella, Pék Csenge,Szabó Nadin, Ütő Izabella. A csapatokat felkészítették: Balogh Orsolya, Borbély Kata, Boros Ninetta, Kutnyák Nikolett.

A gyerek csapat bronzérmet szerzett a Magyar Kupa idei versenyén

Fotó: Morvai Tamas

A Magyar Kupa után az Országos Bajnokságon mérettetik meg magukat a LSC Ritmikus Gimnasztika SE versenyzői

– Mit tudhatunk a továbbiakról?

– Az Országos Bajnokság van még előttünk, illetve a Magyar Kupa után részt vettünk egy kisebb meghívásos versenyen, ami azt a célt szolgálta, hogy az OB előtt legyen még a gyerekeknek egy főpróbája.