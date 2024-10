Golovin Vlagyimir (szövetségi kapitány) olimpiai 6. helyezett együtteséből az előzetesen meghirdetett névsorhoz képest hiányzik Győri-Lukács Viktória, Janurik Kinga és Klujber Katrin, viszont meghívót kapott Bukovszky Anna és Grosch Vivien.

Meglepetés a női válogatott utazó keretében Fotó: Aniko Kovacs

- Győri-Lukács Viktóriával, Janurik Kingával és Klujber Katrinnal abban állapodtunk meg, hogy ezúttal pihenőt kapnak – mondta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A legfőbb célunk a hazai Európa-bajnokság, ezt is szem előtt tartottuk a játékosokkal történő megbeszéléseken, hiszen a lényeg, hogy az alapembereink mindenképpen jó állapotban legyenek az év végi tornára, ezen a héten pedig a stábbal megnézhetünk olyan játékosokat is, akik a keretben szóba jöhetnek akár most, akár a jövőben.

A magyar női válogatott kerete:

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Metz Handball, francia), BUKOVSZKY Anna (Vác).

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (HB Ludwigsburg, német), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER).

Jobbátlövők: ALBEK Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román).

Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria).

Beállók: FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), PÁSZTOR Noémi (CSM Bucuresti, román).

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), KÁCSOR Gréta (CS Gloria 2018 BN, román), JUHÁSZ Gréta (Vác).

Balszélsők: SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Moyra-Budaörs Handball), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria).

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir.

Felkészülési mérkőzések:

Október 24., csütörtök

Toulon: 21:10 Franciaország–Magyarország (tv: M4 Sport)

Október 26., szombat

Párizs-Tremblay: 17:15 Franciaország–Magyarország (tv: M4 Sport+)

JYSK Kupa, Tatabánya:

November 22., péntek

18:00 Magyarország–Szlovákia – jegyértékesítés hamarosan

November 24., vasárnap

18:00 Magyarország–Ukrajna – jegyértékesítés hamarosan

Női Európa-bajnokság, Magyarország-Ausztria-Svájc, 2024. november 28.-december 15.

A-csoport (Debrecen): Svédország, Magyarország, Észak-Macedónia, Törökország

B-csoport (Debrecen): Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország

C-csoport (Bázel): Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália

D-csoport (Bázel): Dánia, Svájc, Horvátország, Feröer-szigetek

E-csoport (Innsbruck): Norvégia, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia

F-csoport (Innsbruck): Hollandia, Németország, Izland, Ukrajna

A csoportok első 2-2 helyezettje jut a középdöntőbe.