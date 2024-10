Többen hiányoztak a keretből kisebb sérülés miatt. Bogdán Benedek, Kocsis Zalán és Szőke Bálint sem játszott. Visszatért azonban Völgyi Marcell, aki így a bajnokságban is bemutatkozhatott kaposvári színekben.

Jól kezdték a zöld-fehérek védekezésben a meccset, az első két hazai támadást is lekapcsolták a somogyiak, így 0–5-ös állással zárták az első percet. Antalics Dániel és Luka Markovic szerzett csak pontot az első 4 percben, igaz ők együttesen 9-et is. Kis Raul triplája után pedig már 3–12 volt az állás. Pontatlanul dobtak a gyűrűnél a miskolciak, így növelni tudta előnyét a Kaposvár, mely Paár Márk betörését követően már 13 ponttal vezetett a negyed végéhez közeledve. A padról beálló Pucz Zalán rögtön elsüllyesztett egy hármast, majd labdát szerzett, amiből ziccerig mehetett, így 8–27-re módosult az állás.

A második felvonásban Hajduk Attila elsőre hibázott távolról, majd a következő támadásnál már pontosan dobott, így tovább növelte csapata előnyét. A MEAFC főleg büntetőkből szerzett pontot, míg a Kaposvár folyamatosan jó helyzeteket tudott kidolgozni. Rosic Uros két betörésével - melyből egyik faultos volt- gyorsan 5 pontot szórt, így 17–38-at is mutatott az eredményjelző. Darrion Trammell pihenője után két labdaszerzéssel vétette észre magát, ám egyik helyzetből sem született könnyű kosár. A sérüléséből visszatérő Völgyi Marcell egy szép lefordulással kezdte meg a szezont a pontok tekintetében 22–49-nél. Becsúszott néhány eladott labda a somogyiaknál is, amit ki is használt a közben zónavédekezésre átálló Miskolc. Kozák Márton távolija után időt kért Branislav Dzunic 29–51-nél. Jobban zárta a negyedet a Miskolc, mely a félidő előtti perceket 13–8-ra nyerte.

Dzunic magasemberei faultgondokkal is küzdöttek. A nagyszünet előtt három faulttal állt Antalics, Markovic és Völgyi is. Ez a palánk alatti védekezésen érződött is, hiszen könnyebben szereztek innen pontok a miskolciak, mint a találkozó kezdeti időszakaiban. Velkey János hármasára Markovic válaszolt, majd nem sokkal később Kis Raul is beszórt egy trojkát, így 42–69-re módosult az állás. Hiába az óvatosság, a negyed felénél Antalics és Markovic is beütötték 4. személyi hibájukat. Rosic extra passzából Pucz megdobta második hármasát is, mellyel már 36 pont is volt a különbség. A negyed végére nem sikerült megdobni a 100-at, 66–99-es állásnál kezdték az utolsó felvonást.