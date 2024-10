Nagy László az NB I-ben 1968. április 21-én mutatkozott be az Újpesti Dózsa–Vasas SC (3–0) bajnokin, melyen ő szerezte a második gólt a Megyeri úton. Néhány hónap múlva, 1968. november 20-án a nemzetközi színtéren is góllal debütált, az Újpesti Dózsa–Aris FC (9–1) Vásárvárosok Kupája-mérkőzésen (VVK) a 76. percben állította be a végeredményt.

Nagy László az 1978-as vb keretben

Fotó: puskasintezet.hu

Nagy László 1968-tól 1983-ig játszott Újpesten. Ezen időszak alatt számos sikerben volt része és igazi közönségkedvencé vált, összesen 13 alkalommal végzett a csapattal dobogón a bajnokságban, ebből kilencszer ünnepelhetett bajnoki címet. A magyar kupában ötször nyerte meg a serleget, az első kupadöntőjében, 1969. augusztus 20-án a Bp. Honvéd elleni 3–1-es győzelem során, a harmadik újpesti gól után, a 47. percben az ő neve került fel a Népstadion eredményjelzőjére.

A nemzetközi kupaporondon már az első idényében, az 1968–1969-es VVK-ban a döntőig jutó csapat tagja volt, a sorozatban három mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken két gólt szerzett, tehát az angol Newcastle ellen elveszített döntőben még nem játszott. Az 1973–1974-es Bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK) az Újpest máig utolsó magyar csapatként a legjobb négyig jutott, ahol csak a későbbi győztes FC Bayern München állta az útját. A meneteléshez Nagy László két találattal járult hozzá, az első fordulóban a dán Waterford AFC elleni 3–2-es idegenbeli siker alkalmával gyakorlatilag győztes gólt szerzett, ami nagyon kellett a budapesti visszavágó előtt, amelyen szintén a harmadik újpesti talátot jegyezte. Nagy László az újpesti sikerkorszak után 1983-ban igazolhatott Svájcba, a FC Locarno gárdájához. Egy évet töltött a külföldön, ezután 1984-ben visszavonult. Újpestre edzőként tért vissza 1986-ban.

Nagy László olimpiai bajnok

Nagy László 1968-ban a mexikóvárosi olimpián aranyérmet nyert Magyarország futballcsapatával. A tornán a csoportban, az elődöntőben és a fináléban játszott. Az A-válogatottban két évvel később, 1970. október 7-én esett át a tűzkeresztségen, a Norvégia elleni oslói Európa-bajnoki selejtező, melyen Magyarország 3–1-re győzött, s a 23. percben Nagy László szerezte a második magyar gólt. 1980-ig 25 mérkőzésen lépett pályára a válogatottban és 7-szer volt eredményes. Az 1978-as világbajnokságon mind a három csoportmérkőzésen játszott, viszont Magyarország nem jutott tovább a második csoportkörbe.