A 6. forduló után már cak egy nyeretlen csapat van a mezőnyben, a Kórház együttese továbbra sem tudott pontot szerezni. Túl van viszont első győzelmén a Rotonda és a Somogy Sportja gárdája. Mindkét csapat a Gépész Kadétokat győzte le, akik viszont meglepték az egészen eredményesen szereplő újonc, Lövőre SC-t.

A címvédő Belo Bt. nyerte az ősz rangadóját

A 2024/25-ös szezon meglepetéscsapata a Két Testvár Pizzéria továbbra is hibátlan, miután legyőzték a Rotonda, a Somogy Sportja, és az Exit csapata mellett pótolt mérkőzésen a Cefre FC gárdáját is. Az említett győzelmekből kettő is csupán egygólos volt nagy küzdelemben, de utólag a tabellára nézve ezt senki sem látja és a győzelmet amúgy sem kell magyarázni. A Csaszi Team és a Belo Bt. elleni összecsapások viszont még csak ezután következnek, a pontszerzés pedig így is óriási meglepetés lenne.

Megszorongatták a címvédő Belo Bt.-t

A 6. fordulóban rendezték meg az ősz legnagyobb rangadóját, a címvédő Belo Bt. és a Csaszi Team mérkőzését: a bajnokság rangadóján a Csaszi irányított, a címvédő pedig inkább kontrákra rendeződött be. Tiszta, sokpasszos, sportszerű mérkőzés volt, melyet a helyzeteit jobban kihasználó Belo végül megérdemelten nyert meg. A különbség viszont túlzottnak tűnik a mérkőzés képe alapján.

4. forduló

Kórház–Cefre 1-4

Gólszerzők: Horváth R., ill. Hortobágyi 2, Rofrics, Horváth M.

Rotonda–Két Testvér Pizzéria 0-4

Gólszerzők: Lukács 2, Beke, Baki.

Belo Bt.–Exit 5-2

Gólszerzők: Házi 3, Szántó 2, ill. Ruha, Balog Balázs.

SZLAMB–Csaszi Team 0-2

Gólszerzők: Kulcsár 2.

Gépész Kadétok–Lövőre SE 1-0

Gólszerzők: Joós.

Somogy Sportja–Liberi (ehalasztva).

5. forduló

Lövőre SE–Cefre FC 4-1

Gólszerzők: Stéger, Szűcs, Mozsgai, Sipos D. ill, Erdei.

Exit–Liberi 4-8

Gólszerzők: : Szabó 2, Balog Ba, Ruha ill. Rákosa 5, Nemes, Domokos, Orbán.

Belo Bt.–SZLAMB 3-2

Gólszerzők: : Grabarics 2, Szántó, ill. Tollas, öngól.

Kórház–Csaszi Team 0-8

Gólszerzők: : Márton 3, Terestyéni, Orbán, Kulcsár, Fila G., öngól.

Rotonda–Gépész Kadétok 10-0

Gólszerzők: Varga 3, Lakatos 3, Fodor 2, Golita, Szalai.

Somogy Sportja–Két Testvér Pizzéria 1-5

Gólszerzők: : Tanító, ill. Bosnyák, Bunovácz 2, Baki, Lukács.

6. forduló

Rotonda–Cefre FC 2-3

Gólszerzők: Lakatos, Orbán, ill. Nagy Imre 2, Rofrics.

Exit–Két Testvér Pizzéria 0-1

Gólszerzők: Bunovácz.

Liberi–SZLAMB 3-1

Gólszerzők: Rákosa, Varga, öngól, ill. Ferenczy.

Belo Bt.–Csaszi Team 3-0

Gólszerzők: Grabarics 2, Balog.

Kórház–Lövőre SE 2-4

Gólszerzők: Jáger, Trimmel Á., ill. Szűcs, Sipos J., Sipos D. 2.

Gépész Kadétok–Somogy Sportja 1-6

Gólszerzők: Kiss E., ill. Tóth, Böröczi, Sipos 3, Ács.

Pótolva

Rotonda–Lövőre SE 3-4

Gólszerzők: Varga D., Golita, Bodor, ill. Sipos D. 2, Mozsgai, Sipos J.

Cefre FC–Két Testvér Pizzéria 2-3

Gólszerzők: Horváth M., Sznopek, ill. Baki, Bosnyák, Horváth Z.

Kiállítva: Erdei.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Grabarics Máté (Belo Bt.) - 26 gól

2. Házi Ádám (Belo Bt.) - 16 gól

3. Balogh Alex (Belo Bt.) - 12 gól

4. Márton Csaba (Csaszi Team) - 9 gól

5. Rákosa József (Liberi) - 8 gól

6. Belovics Dominik (Belo Bt.) - 7 gól

6. Szántó Bence (Belo Bt.) - 7 gól

6. Ruha József (Exit) - 7 gól

6. Kulcsár Kristóf (Csaszi Team) - 7 gól

Tabella

1. Belo Bt. 6 6 0 0 71–8 18 pont

2. Két Testvér Pizzéria 6 6 0 0 22–7 18 pont

3. Csaszi Team 6 5 0 1 30–5 15 pont

4. Liberi 5 4 0 1 24–13 12 pont

5. Cefre FC 6 4 0 2 19–10 12 pont

6. Lövőre SE 6 3 0 3 15–19 9 pont

7. Gépész Kadétok 6 2 0 4 10–37 6 pont

8. SZLAMB 5 1 0 4 10–15 3 pont

9. Exit 6 1 0 5 21–32 3 pont

10. Rotonda FC 6 1 0 5 20–33 3 pont

11. Somogy Sportja 5 1 0 4 2–30 3 pont

12. Kórház 5 0 0 5 7–47 0 pont