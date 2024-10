A megjelent cikk apropóján megkerestük a NEKA fiatal tehetségét, és a kezdetekről valamint az idei szezonban kitűzött céljairól is kérdeztük.

A NEKA kötelékében küzd az első osztályba jutásért Bozsodi Eszter

Fotó: Németh Levente

– Mióta kézilabdázik, és miért pont ezt a sportágat választotta?

– Már lassan 10 éve kézilabdázom. Az általános iskolában próbáltam először ezt a sportágat és már akkor nagyon megtetszett. Korábban úsztam is, illetve volt más sport, amit kipróbáltam, de végül a kézilabda mellett döntöttem, ez az amit testhez állónak éreztem. Nagyon megtetszett hogy ez egy csapatjáték, és magával ragadott a kihívás, amit akár egy mérkőzés jelent.

– A szülők mit szóltak a választáshoz?

– A szüleim mindig támogattak. Azt mondták, hogy azt csináljam, ami örömet okoz. A családban édesanyám részéről ugyan vannak kézilabdázók, de a szüleim zenészek, úgyhogy mondhatjuk, kicsit más irányba indultam el, de mindig ott álltak mellettem, és ez nagyon sokat jelent nekem.

– Mennyire nehéz a komoly szintű sportot összeegyeztetni a tanulmányokkal?

– Így, hogy most eggyel magasabb szinten kézilabdázom, és a válogatott miatt is elég nehéz, de úgy gondolom, aki jól be tudja osztani az idejét, annak nem jelent gondot az edzéseket és a tanulást összeegyeztetni. Bár nyilván nem könnyű pótolni a tanagyagot, de természetesen erre is összpontosítok, ez csak jó időbeosztás kérdése.

– Már igen fiatalon ifjúsági válogatott keret tag. Mit jelent ez önnek?

– A serdülő válogatottban is voltam, a kiválasztás folyamán kerültem oda. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez nekem, és egy visszaigazolás is, hogy jó úton haladok. A válogatottság egy mérföldkő volt számomra és egyfajta motivációt is adott, hogy megéri ezt csinálni, a sok munka kifizetődik.

Visszajutna a NEKA az első osztályba

– Mik a céljai a NEKA csapatában?

– A cél, hogy a csapat visszajusson az első osztályba, ezért dolgozunk minden nap. Nagyon fiatal a gárda, de minden esélyünk megvan, hogy a kitűzött célt közösen elérjük. Most ez a legfontosabb, illetve hogy ehhez én is hozzájárulhassak minél jobb teljesítménnyel.

– Hogy érzi magát a csapatban?

– Nagyon jól érzem magam, segítőkész a klub, akár a sport, akár a tanulás szempontjából. A csapattársak is nagyon segítőkészek, az idősebbekre is bármikor lehet számítani, és minél többet edzünk együtt annál jobban összekovácsolódunk a pályán és azon kívül is. Ezt lehet érezni a játékban is, szerintem nagyon jó az összhang. A cél pedig mindenképp a legjobb eredményeket elérni, amiért én is igyekszem mindent megtenni a pályán.