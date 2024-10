Szeptemberben a lányoknál Grápa Zsófia, a fiúknál pedig Révész Ádám lett a hónap akadémistája. A tehetséges sportolók Mocsai Tamás ügyvezetőtől vehették át az elismeréssel járó ajándékcsomagot és sportutalványt.

Edzői értékelések

Grápa Zsófiáról: – Azért esett rá a választásunk, mert ugyan az előző szezonban is bontogatta már a szárnyait, de ebben az idényben egy hatalmas ugrás következett be a fejlődésében. Zsófi még csak 15 éves, ennek ellenére az U18-as és az U20-as együttesünkben is meghatározó játékossá nőtte ki magát. Ennek eredményeként már az NB I/B-s felnőttcsapat mezét is magára ölthette, a Magyar Kupában jutott szóhoz, s a Mohács elleni mérkőzésen mindhárom lövéséből gól született. Annak köszönheti ezt az óriási előrelépést, hogy nagyon szorgalmas, tisztességgel, becsülettel dolgozik, s mindemellett kiváló tanuló.

Révész Ádámról: – Fiatal balátlövőnk kiváló tanulmányi eredményei mellett, alázatos és nagyon szorgalmas edzésmunka jellemzi. A mérkőzéseken védekezésben és támadásban egyaránt stabil, jó teljesítményt mutat, jó példát mutat társainak.