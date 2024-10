A Gárdony-Pázmánd NKK otthonában szólították pályára a NEKA-t a női Magyar Kupa harmadik fordulójában. A hazaiak az előző bajnoki fordulóban nagy bravúrt vittek véghez, hiszen a Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportcsarnokában legyőzték az addig mindössze egy vereséget számláló, s sokkal esélyesebbnek tartott Szigetszentmiklóst. Boglári oldalon pedig ismét együtt melegített a többiekkel Csapó Kincső, a kiváló kapus hosszas sérülés után térhetett vissza.

NEKA továbbjutás a Magyar Kupában

Major Dávid már a negyedik percben kénytelen volt időt kérni, miután együttese még nem talált be, a NEKA viszont négyszer is. A hatodik minutumban született meg a házigazda első gólja, ám ekkor már 1–7 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a Gárdony kihasznált ugyan egy-két elpuskázott vendégakciót, ám ezúttal ez belefért, hiszen így is magabiztosan tartotta előnyét Bakó Botond csapata. Molnár Fruzsina kiosztott egy méretes blokkot, az ellentámadás végén aztán Kriston Kíra volt eredményes (10–16). A házigazda nagyot küzdött, de mindig volt boglári válasz a felzárkózási kísérletekre (15–20).

A NEKA óriási tempóval kezdte a második játékrészt, az akadémisták átrohantak a hazaiak védelmén és pillanatok alatt nyolcra (15–23) növelték a két társulat közötti különbséget. Jött azonban egy rövidzárlat, melyet a pályaválasztó könyörtelenül kihasznált, s feljött négyre, közben Csapó Kincső – a szezonban először – pályára lépett, s szinte azonnal hatástalanította Tóth Lilla ziccerét. Fokozatosan lopta közelebb magát a Gárdony, ám ismét sebességet tudtott váltani a somogyi együttes, mely Panyi Anna és Csapó Kincső vezérletével visszaállítottuk a hatgólos különbséget (28–35). A hajrához közeledve újra indítottak egy nagy rohamot a hazaiak, ám Győri Viktóriáék sikere nem forgott veszélyben.

Gárdony-Pázmánd NKK–NEKA 34–38 (15–20)

Gárdony, Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportcsarnok, 77 néző. Vezette: Gál László József, Ludvig Benedek Dezső.

Gárdony-Pázmánd NKK: Knauer – Kukucska 2, Hamuth 4, Béres 3 (1), Berkes-Kaiser 11 (4), Bártfay, Szűcs 3. Csere: Vereszky (kapus), Pál 3, Matucza, Tóth L. 4, Vernes, Sárvári 4. Vezetőedző: Major Dávid.

NEKA: Torda – Farkas E. 4, Panyi 6, Mórocz 1, Győri 5, Szabó A. 1, Berei 3. Csere: Hornyák, Csapó (kapusok), Molnár F. 4, Bozsodi 5, Kriston 4, Mihály 1, Molnár R. 2, Katona 2. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 6/5, illetve –.

Kiállítások: 6 perc, illetve 2 perc.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–4, 7. perc: 1–7, 10. perc: 3–9, 19. perc: 7–13, 24. perc: 11–17, 28. perc: 14–19, 33. perc: 15–23, 40. perc: 20–25, 45. perc: 26–29, 52. perc: 28–35, 58. perc: 33–38.