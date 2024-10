Nem a legjobb előjelekkel várhatták a hazaiak a rangadót, hiszen ifj. Horváth László, aki amellett, hogy kezdőjátékos lett volna, az együttes vezetőedzője is, betegség miatt nem tudott pályára lépni. Helyére Kálny Krisztián került.

– Gratulálok Danóczy Richárdnak, gyakorlatilag az ő extraklasszis teljesítménye döntötte el a bajnoki pontok sorsát – fogalmazott Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK I. csapatkapitánya. – Sajnos nem tudtuk azt hozni, amit az edzőnk és mi saját magunktól is elvártunk volna. Görcsösen játszottunk, pedig sokan kilátogattak a meccsre, azaz a nézőtérről is megkaptunk a támogatást.

Az okokat boncolgatva a kétszeres világbajnok hozzátette: nem úgy sikerült a holtszezon, ahogy azt eltervezték. – Kovács Gábor, Pintér György és Sziklási Tibor is távozott és nem tudtuk őket pótolni – emelte ki. – De ettől függetlenül is erős az együttesünk, például a Salgóbátony ellen is tudtunk egy olyan pluszt hozni, ami a sikerhez kellett. Természetesen nem dőlünk a kardunkba, nem nyalogatjuk a sebeinket, hanem dolgozunk tovább, hiszen sok nagy csata vár még ránk. A hétvégén a Köfém SC-t látjuk vendégül, utána pedig ismét indul a nagy nemzetközi kaland, az Európa Kupa.

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Répcelaki SE 3–5 (3445–3570)

Eredmények: Farkas Sándor 591–Iványi Tamás 564 (4:0); Juhász Bence 574–Danóczy Richárd 674 (0:4); Kálny Krisztián 531–Kozma Károly 608 (0:4); Nagy Gergő 604–Molnár Pál 569 (3:1); Botházy Péter 576–Tóth Áron (Bólya Tamás) 549 (4:0); Németh Máté 569–ifj. Móricz Zoltán 606 (1:3).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Répcelaki SE 3–1 (1071–1069)

Eredmények: Ripli Benedek 547–Kiss Bence 514 (4:0); Ripli Barnabás 524–Szijártó Bálint 555 (1:3).

A Kaposvár NB II-es csapat is vereséget szenvedett a Perenyei TKE otthonában.

Perenyei TKE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 6–2 (3116–3062)

Eredmények: Treiber Ferenc 557–Kis Richárd 533 (3:1); Krancz Rajmund 561–Fajtai Arnold 513 (4:0); Palkó András (Bujtás Péter) 459–Miklós Gyula 474 (2:2); Jáger István 496–Wagner Mihály 565 (3:0); Kercselics Tamás 561–Illés Richárd 534 (2:2); Szabó Gergő 482–Balogh Kristóf (Leposa Olivér) 443 (3:1).