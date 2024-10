Heti két alkalommal tart foglalkozásokat a klub a mozogni vágyó hölgyeknek. A Kelemen Ryu Ju Jitsu Kaposvár Klub vezetőinek ötlete alapján hozták létre a női önvédelmi csoportot, ahol a harcművészet repertoárjából az önvédelemre használt női technikákat sajátíthatják el a csoport tagjai. A Kelemen Ryu Ju Jitsu keménység és a lágyság praktikus elegyét hordozza, de megfelelő arányban. Magas etikai és erkölcsi követelményt támaszt és nyújt. Technikai repertoárja felöleli az eszközös és pusztakezes küzdelem teljes skáláját.

Az önvédelem technikáját tanulják

Fotó: Lang Róbert

– Heti két alkalommal tartunk edzéseket kedden és csütörtökön – mondta el Sensei Pánovics Imre, a Kelemen Ryu Ju Jitsu Kaposvár Klub vezetője. – Jelenleg tíz fő látogatja az edzéseket. Elég nagy a szórás életkorban is, 16 éves kortól van aki közel 50 évesen jár hozzánk. Nagyon kitartóak a hölgyek és azt gondolom egy remek csapat alakult ki – emelte ki a klub vezetője.

Életkortól függetlenül űzhető ez a mozgásforma, amely az állóképességet és a magabiztosságot is növeli. A gyakorlatok nagy mozgáskoordinációs képességet igényelnek, amelyet szintén elsajátítanak az önvédelmi csoportban résztvevők.

– Ez a szabadidős tevékenység egyfajta mozgásforma, ami arra is jó, hogy a hölgyek kicsit kimozduljanak a komfortzónájukból, másrészt nagyon fontos az önvédelem elsajátítása – hangsúlyozta Pánovics Imre, aki a visszajelzésekről is beszélt.

– Nagyon jó a hangulat a csapatban. Azt látom, hogy jól érzik magukat, már baráti kapcsolat is kialakult a lányok között. Jól összekovácsolódott ez a tíz fő, remekül tudnak együtt dolgozni.

Bacza Barbara nem bánta meg, hogy kipróbálta ezt a mozgásformát Fotó: Lang Róbert

A csapathoz februárban csatlakozott Bacza Barbara is, aki egy új mozgásformát szeretett volna kipróbálni. Akkor még nem is gondolta, hogy mennyire magával ragadja a harcművészeten alapuló önvédelmi csoport hangulata.

– Mikor rátaláltam erre a lehetőségre, abszolút testhezállónak éreztem ezt a sportot. Nyilván kicsit izgulva mentem az első alkalommal, de most már azt mondom, hogy nagyon jó döntés volt, egyáltalán nem bántam meg – árulta el Bacza Barbara, aki azt is hozzátette, hogy a fizikális erősítés mellett mentálisan is kikapcsolja ez a fajta mozgás.

– Ez a sport növelte az állóképességemet, és a koncentrációban is segít, hiszen a kéz-láb koordináció nyilván nem olyan egyszerű.