Szeptember 30. és október 4. között Telkiben tart összetartás a magyar férfi kézilabda-válogatott, ahová Chema Rodriguez ezúttal kizárólag 23 évnél fiatalabb játékosokat hívott be. A szövetségi kapitány tizenkilenc sportolónak küldött meghívót. A NEKA-ból Gazsó Péter, Kovács Tamás, Mikler Krisztián, Molnár Robin és Tóth Levente, míg a Csurgói KK-ból Papp Tamás és a korábbi boglári akadémista, Tóth Péter csatlakozhat a kerethez.

– Az NB I-es klubokkal történt megegyezésnek köszönhetően szeptember végén nem hivatalos válogatott időszakban is dolgozhatunk néhány napot, természetesen a külföldön szereplők nélkül, és ezt az időszakot arra használjuk föl, hogy megpróbáljuk szélesíteni a válogatott keretet, azaz megnézni, kik azok a fiatal, 23 év alatti játékosok, akik a közelebbi vagy a távolabbi jövőben odakerülhetnek a válogatotthoz – fogalmazott Chema Rodriguez szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda Szövetségnek adott interjújában. – Főként azokat a játékosokat hívtam meg, akik ott voltak a 2023-as junior vb-ezüstérmes vagy az idei ifjúsági Eb-bronzérmes együttesben, illetve akiket már korábban is folyamatosan figyeltünk, és alkalmanként vagy rendszeresen már kerettagok voltak. Az olimpián szereplő kézilabdázók mögött hosszú, eseménydús és fárasztó nyár van, így most közülük az itthon szereplők is pihenőt kaptak, hiszen a párizsi játékok miatt klubjuk felkészülésébe is csak később, augusztus közepén tudtak bekapcsolódni, most viszont gőzerővel megy a bajnokság és az európai kupaprogram, az ő terhelésüket okosan kell beosztanunk. A mostani keret tagjai közül több sráccal még nem dolgoztam együtt, de szeretném, ha megismernénk egymást, ők pedig a felnőtt válogatottnál végzett munkát, kondicionális és taktikai értelemben egyaránt, és az is kiderül, kivel számolhatunk komolyabban a jövőben. Természetesen folyamatosan figyelem a külföldön szereplők és az olimpiai keret tagjai közül hazai klubban játszókat is, követek mindenkit Németországtól Romániáig, Portugáliától az NB I-ig, úgy látom, mindenki egészséges és jó formában van, ami a közelgő Eb-selejtezők és a világbajnokság miatt fontos. Bár még alig hagytuk magunk mögött az olimpiát, de nagyon várom, hogy ismét belevessük magunkat a közös munkába a stábbal – zárta gondolatait a "Kapitány beszél" című rovatban a 44 esztendős spanyol szakember.

Válogatott keret

Kapusok: Mikler Krisztián (NEKA), Balogh Ádám (OTP Bank-Pick Szeged), Vrady-Szabó László (BFKA-Veszprém).

Jobbszélső: Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged).

Jobbátlövők: Ónodi-Jánoskuti Máté (FTC-Green Collect), Tóth Péter (Csurgói KK).

Irányítók: Csörgő Kristóf (FTC-Green Collect), Tóth Levente (NEKA), Sztraka Dániel (PLER-Budapest).

Beállók: Németh Bulcsú (OTP Bank-Pick Szeged), Papp Tamás (Csurgói KK), Karai Miklós (FTC-Green Collect), Mészáros Máté (FTC-Green Collect).

Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Balogh Dániel (OTP Bank-Pick Szeged), Kovács Tamás (NEKA), Gazsó Péter (NEKA).

Balszélsők: Krakovszki Bence (MOL Tatabánya), Molnár Robin (NEKA).