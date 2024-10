Az atádi minicsapat két érmet hozott Szlovéniából 19 perce

Ötödik lett Naji Dávid

Remek idényt produkál Naji Dávid, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE 60 kg-os kiválósága. Korábban két medált is begyűjtött az Európa Kupa-fordulókban, s bronzérmet szerzett az egyetemi Európa-bajnokságon is.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

Az elmúlt hétvégén újabb értékes helyezést könyvelhetett el a cseh fővárosban, Prágában, ahol 32 ország 338 versenyzője lépett tatamira. Naji Dávid három ellenfelét is legyőzte, két meccset pedig elveszített, így ezúttal az ötödik helyen zárt az erős mezőnyben. A Nagyatádi Judo Club három versenyzőt is indított a Szlovéniában, Duplekben rendezett 23. nemzetközi és 5. Milan Danko korosztályos (U10, U12, U15 és U18) emlékversenyen. Mindhárom atádi sportoló az U12-es korcsoportban volt érdekelt, s a Novák Szilvia, Botka Gábor és Járfás Levente edzőtrió által felkészített kis létszámú, ám annál lelkesebb és elszántan csapatnak két érem is jutott. Eredmények:

U12 – fiúk. 29 kg: ... 2. Nagy Zalán Zoltán. 46 kg: ... 3. Szabó Menyhért.

U 12 – leányok. 33 kg: ... 5. Gergely Natália Viktória.

