A PMFC elleni rangadót követően egy könnyebbnek ígérkező mérkőzés vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely az újonc, csupán 20007-ben alapított FC Főnix csapatát látja vendégül.

– A legutóbbi öt bajnoki meccsünkön 13 pontot szereztünk, azt gondolom, hogy ez a sok munkának köszönhető és szeretnénk minél tovább folytatni ezt a jó sorozatot – mondta Balla Kevin, a Kaposvári Rákóczi FC 18 esztendős középpályása.

Hadaró Valentin újra győzelemre vezetné a Rákóczi FC csapatát Fotó: Lang Róbert

Az újoncot fogadja a Rákóczi FC

A székesfehérvári gárda az előző idényben jutott fel a Fejér vármegyei I. osztályból, s újoncként eddig kilenc pontot szerzett a bajnokságban, hiszen a Dunaföldvár mellett legyőzött két, a tabella elejéhez tartozó együttest, a PMFC-t, illetve a Paks második csapatát. A legutóbbi négy fordulóban azonban nem szerzett pontot a Főnix, s a kaposváriak nem is szeretnék, hogy ellenük támadjanak fel.

– Nincs könnyű meccs a bajnokságban, nem indulhatunk ki a Főnix előző mérkőzéséből, hiszen korábban már győzni tudtak erősebb csapatok ellen is – tette hozzá Balla Kevin, aki a Főnix csapatában nevelkedett. – 12 évig fociztam a Főnixben, erre az időszakra mindig örömmel tekintek vissza, azonban ugyanúgy készülök erre a meccsre is, mint a többire. Még úgy is, hogy sok ismerősöm játszik a következő ellenfelünknél. A Főnix okozott már meglepetést a bajnokságban, fiatal és jó csapat, amely felvállalja a focit, próbálnak a földön játszani, sőt, néhány játékosuk magasabb szinten is futballozott már.