A Rákóczi FC egy veretlenségi, míg az FC Főnix egy nyeretlenségi sorozatból várta a vasárnapi, Rákóczi Stadionban rendezett összecsapást, melyet a zöld-fehérek igen dominánsan kezdtek, még úgy is, hogy ezúttal is számos hiányzójuk volt. Az első pillanattól a kapuja elé szegezték a székesfehérvári csapatot, amely a félpályán is alig lépett át. A vendégek viszont jól tömörültek a tizenhatosuk környékén, így a kaposváriak hiába próbálkoztak átlövéssel, az mindig elakadt, akárcsak a pálya mindkét széléről záporozó beadások, s ha végre nagy helyzetbe kerültek a kaposváriak, akkor Nagy Szabolcs kapus mutatott be bravúrt, vagy éppen a kapufa volt ellenük, mint Görög Gergő lövésénél. Ennek, ahogy szokott, meglett a böjtje, Adorján József kapott egy jó kiugatást, majd 16 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0–1), az első játékrész utolsó perceiben.

Hiába uralta a meccset a Rákóczi FC, a gólokat a Főnix lőtte Fotó: Lang Róbert

A második félidőre belső védő helyett csatárt küldött harcba Székely Tibor, a Rákóczi mestere, ezáltal helyezve még nagyobb nyomást a Főnixre, amelynek a tizenhatos vonalára felhúzott fal azonban továbbra is elbírta azt. Sőt, egy kontra után megduplázták előnyüket a székesfehérváriak, miután Szederkényi Ádám buktatta Adorján Gergőt a tizenhatoson belül, piros lapot érően. A büntetőt Bolla Barnabás biztos lábbal értékesítette (0–2), s így érett a forduló meglepetése.

Emberhátrányba került a Rákóczi FC

Tíz emberrel is a kaposváriak uralták a meccset, de ellenfelük továbbra is zártan védekezett, ami nem igazán ízlett a zöld-fehéreknek, akik fokozatosan dolgoztak az a szépítő gól megszerzéséért, de csak az ő hálójuk rezdült. A csereként beálló Korponai Bence előbb sarokkal, egy szöglet után (0–3), majd egy kontra végén (0–4) is bevette a kaposvári kaput. A másik oldalon viszont minden kifelé pattant, a Rákóczinak még egy csöppnyi szerencséje sem volt, hiszem Görög Gergő lövése ismét kifelé vágódott a kapufáról. Erre szokták mondani, ha reggelig játszanak, akkor sem rúgnak gólt…

A Főnix pedig a Kaposvárnak adta vissza azt, amit az előző körben elszenvedett, hiszen Gruber Ádám is betalált (0–5), így az újonc öt góllal nyert a Rákóczi Stadionban, ez pedig a 11. forduló meglepetése.