A fogadóirodák nem sokat fizettek volna azért, hogy a négy forduló óta nyeretlen, abszolút újonc FC Főnix öt gólt rúg, s egyet sem kap a forduló előtt második helyen álló Rákóczi FC otthonában. A mérkőzés azonban másképp alakult.

Székely Tibor, a Rákóczi FC vezetőedzője szerint csapata nem találta az ellenszert Fotó: Lang Róbert

– Az ellenfél megvalósította, amit szeretett volna, nem találtuk az ellenszerét annak, hogy öt, hat, kilenc emberrel védekeztek a tizenhatos vonalán – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Folyamatosan lelassítottak minket, nem tudtuk játszani a játékunkat. A szünetben kockáztattam, így a felelősségem is benne van abban, hogy ilyen nagy arányú lett a vereségben, hiszen úgy éreztem, hogy még a három védő is felesleges, ezért lehoztam egyet egy támadóért cserébe, s felálltunk egy rombusz támadósorral, de ez sem működött. Arra gondoltam, hogy egy center leköti a belső védőket és a gyors játékosaink jobban érvényesülnek, de az ellenfél még akkor sem adta fel a hadrendjét, amikor megfogyatkoztunk. Nem erre készültünk, hanem egy technikás, fiatal csapatra, amely eddig labdabirtokló játékra törekedett, de ezúttal nem ez történt. Nem tudtuk megbontani őket és sajnos nem volt lehetőségünk frissíteni a csapatot. Hiába próbáltunk meg mindent, ez kevésnek bizonyult. Sok meccs van még hátra a bajnokságból, aláírnám, ha csak minden hatodik meccsen kapnánk ki.

– Száz százalékig megvalósítottuk, amit elterveztünk és jó időben szereztük a gólokat – mondta Pavlik József, az FC Főnix vezetőedzője. – A hazai csapat nem tudott mi kezdeni a tömör védekezésünkkel, bár sok helyzetet dolgoztak ki, de érintetlen maradt a kapunk. Büszke vagyok a fiatal csapatomra, amely megmutatta, hogy képes a fejlődésre, hiszen előző héten átéltük azt, amit a Kaposvár most.

A Fradi II. ellen folytatja a Rákóczi FC

A kaposváriak a következő fordulóban a Ferencváros második csapatához látogatnak, azonban több okból sem vár rájuk könnyű túra. Egyrészről a sok sérült mellett még a Főnix ellen kiállított Szederkényi Ádám pótlására is ki kell találnia valamit Székely Tibornak, aki hetek óta foltozgatja a csapatát, másrészről pedig a 11 órás kezdés miatt már hat órakor útra kelnek a zöld-fehérek.