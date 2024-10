Az ország legjobb együtteseit felvonultató ritmikus gimnasztika versenyen I. osztályban 13 egyesület mérte össze tudását. A rendkívül erős mezőnyben remekül teljesítettek a kaposvári LSC versenyzői. A megmérettetés keretein belül minden korosztály két gyakorlatot mutatott be a pontozóbíróknak. Minden gyakorlatot kétszer ismételhettek a csapatok, a végső eredményt a két gyakorlat összpontszáma adta.

Fotó: MW Az LSC Ritmikus Gimnasztika SE felnőtt csapata



A kaposvári csapatok teljesítményével Balogh Orsolya, az LSC RG SE vezetőedzője és szakmai felkészítője elégedett volt.

– A felnőtteknél akár a dobogó is meglehetett volna, de sajnos az első gyakorlat nem sikerült jól, volt egy nagyobb hiba – mondta el Balogh Orsolya, majd hozzátette. – A rontás után a lányok a második gyakorlatot nagyon szépen bemutatták, ám sajnos az elsőben vétett hiba, mondhatjuk, a dobogós helyezésbe került. Nagyon erős volt a mezőny, így összességében nem lehetünk csalódottak, és nagyon örülök, hogy a felnőttcsapat versenyzői az első kör után összeszedték magukat, és remek második gyakorlatot mutattak be. Ehhez fejben nagyon ott kellett lenni, és ez nekik sikerült.

A juniorok teljesítménye sem maradt el a várakozásoktól.

A Ritmikus Gimnasztika legjobbjaival versenyeztek

– Nagyon szépen dolgozott a junior csapat, de az ellenfeleknek is jól sikerült a szereplés, így ebben a kategóriában is a negyedik helyet tudtuk megszerezni – mondta el az LSC vezetőedzője.

A serdülőcsapat is szintén épp csak lemaradt a dobogóról. – Szerettük volna a Magyar Kupán elért eredményeket hozni az országos bajnokságon is, ám ebben a rendkívül erős mezőnyben nem úgy sikerült. Ám akik talán még az előző megmérettetéshez képest is jobban teljesítettek, azok a serdülők voltak – emelte ki Balogh Orsolya.

A legkisebbek is szépen szerepeltek, csupán két tizeddel csúsztak le a dobogóról. A verseny keretében a kicsik esetében az országos bajnokságon nem volt lehetőség zenés bemelegítésre, amely a ráhangolódás miatt esetükben nagyon fontos lehet. A nehézségek ellenére azonban a csapatban idén először versenyző kicsiket is felvonultató gyerekcsapat is remekelt Törökbálinton.



Az LSC RG csapatösszeállítása



Felnőtt: Király Gréta, Korcsmáros Luca, Keszü Lili, Molnár Adél és Szerafin Gréta.

Junior: Csernák Mirjam, Grózner Alexa, Mészáros Veronika, Szvitán Zorka, Vlasics Zorka.

Serdülő: Hernádi Csenge, Geszti Kíra, Hirt Petra, Iberpaker Kata, Molnár Alíz.

Gyermek: Bene Laura, Bödő Zora Bella, Pék Csenge, Szabó Nadin, Ütő Izabella.

Az ob az idei év utolsó versenye volt az LSC versenyzőinek, akik azonban nem pihennek sokat. Legközelebb a Kaposvári Látványsport Fesztiválon szerepelnek majd először, emellett az olimpia utáni szabályrendszer-változásoknak megfelelően készülnek a 2025-ös év versenyprogramjára.