Különleges testnevelésórára várták a diákokat a fonyódi sportcsarnokba. Az eseményt a Küzdj meg a Bajnokkal Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közösen indított programsorozatának keretén belül rendezték meg csütörtökön délelőtt a fonyódi sportcsarnokban, ahol Siklósi Gergely olimpiai bajnok is aktívan bekapcsolódott a programba.

Siklósi Gergely igazi példakép a fiataloknak

Fotó: Németh Levente



A mozgás és sportolás örömét is középpontba helyező program célkitűzése, hogy a középiskolákban, szakképző iskolákban és gimnáziumokban – melyek részt vesznek a kadétprogramban – népszerűsítsék a honvédelmi eszmét, a toborzást, a kadétprogramot olyan sportolókkal, akik kötődnek a magyar honvédséghez és Sportszázadhoz. A fonyódi programon igazi példaképpel is találkozhattak a fiatalok, kiemelt vendég volt Siklósi Gergely, Párizs olimpiai bajnoka, Tokió olimpiai ezüstérmese, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó, a Sportszázad tagja.

A jó hangulatú eseményen a diákok 3–5 fős csapatokban, sorversenyen mérték össze tudásukat, ahol olimpiai bajnokunk aktívan segítette a csapatokat.

– Feltöltött most ez a program – mondta el a helyszínen Siklósi Gergely, aki profi sportolóként is élvezte a különleges testnevelésórát. – Amikor egy ilyen rendezvényre jön az ember, arra rákészül, igyekszik a lehető legközvetlenebb, tervezett módon hozzáállni a dolgokhoz, hiszen ilyenkor is teljesíteni kell. Azt gondolhatnánk, hogy fárasztó, de így a végére feltöltődtem attól a rengeteg szeretettől, amit itt kaptam.

Az olimpiai bajnokkal a sportról, az elköteleződésről is beszélgethettek a programon részt vevő diákok.

Siklósi Gergely a Sportszázad tagja

Az olimpikon a Küzdj meg a Bajnokkal Alapítvánnyal már több kadétiskolát is felkeresett a program keretében.

Azok a diákok, fiatalok, akik kadétiskolába járnak, sokkal fegyelmezettebbek, tisztelettudóbbak. Amikor meglátogatok egy ilyen intézményt, lenyűgöz, hogy milyen fegyelmezett rendszer van, hiszen jómagam is rendszerben gondolkozó ember vagyok.



Siklósi Gergely az olimpia után egy kisebb pihenőt kapott, jelenleg a fonyódi programhoz hasonló eseményeken vesz részt, mellette igyekszik feltöltődni. – Ebben a kis szabadidőben igyekszem az olimpia előtt kicsit háttérbe szorult dolgaimat előtérbe helyezni, meg pihenni is, ami nem mindig könnyű, de mostanra már sikerült minden téren utolérni magam – mondta.

A pihenés után azonban egy profi sportoló életében ismét a kemény munka kerül előtérbe.

Októberben már rákészülök, novembertől pedig az edzőmmel egyeztetett program szerint elkezdjük a munkát, decemberben már jön a vívás, hiszen január végén meglesz az első nagy verseny is.

– árulta el a jövőről Siklósi Gergely.

A fonyódihoz hasonló programokkal a szervezők célja az volt, hogy olyan élményt adjanak, amely egyedülálló a tanuló gyerekek számára és ösztönzőleg hat jövőjükre, hozzájárul céljaik eléréséhez.