Hat évesen, 2017 novemberében vett részt első fitnesz edzésén Sovák Réka, akit hamar magába szippantott ez a sportág.

– Sok olyan mozdulatsort tartalmaz, ami nekem nagyon tetszik, sőt versenyeken is részt vehetek és nem mellesleg a közösség is remek – mondta azzal kapcsolatban Sovák Réka, miért is szereti a fitneszt.

Hét éve kezdte a fitneszt Sovák Réka Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Az ifjú kaposvári sportolót az edzői, Prukner-Sas Médea, Szabó Dóra, Rippert Vivien, Ihárosi Ninszi és Merkei Dóra mellett az motiválja, hogy a versenyeken minél jobb eredményt érjen el, illetve az, hogy folyamatosan új, minél extrább elemeket sajátítson el.

Sovák Réka és edzője, Prukner-Sas Médea Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

– Szeretnék minél több új elemek beépíteni a gyakorlataimba, illetve a régieket minél jobban tökéletesíteni – mondta a jövőbeli céljaival kapcsolatban Sovák Réka, aki hozzátette: két év múlva, a junior kategóriában szeretne tovább versenyezni és minél jobb eredményeket elérni.

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Sovák Réka fiatal kora ellenére már magyar bajnoknak vallhatja magát korosztályában, emellett pedig nemzetközi porond is letette a névjegyét, ugyanis a tavalyi világbajnokágon a tizedik, míg az idein a hatodik helyen végzett egyéniben, míg csapatban felállhatott a dobogóra. A fitnesz új kategóriájában, challenge-ben szintén érmet szerzett a legutóbbi, Szerbiában rendezett világbajnokságon, ahonnét egy bronz medállal térhetett haza.