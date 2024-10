A kaposvári keretbe visszatért Kocsis Zalán és Szőke Bálint sérülést követően. A sérüléssel bajlódó Bogdán Benedek mellett Kis Raul sem utazott el a csapattal Budapestre. A Kaszások egyik legjobb pontszerzője, Bagó Martin szintén nem lépett pályára.

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, Branislav Dzunic időt két két percnyi játék után 4–2-es állásnál. Luka Markovic révén egyenlítettek a vendégek, de jobban dobtak a Kaszások, akik 16–12-nél el tudtak lépni. A Kometából Puska Bence szerzett két középtávolit, majd Rosic Uros szerzett sorozatban 5 pontot, így vették át a vezetést a negyed végére.

A második felvonásban már pontosabban dobtak a zöld-fehérek. Paár Márk iratkozott fel a pontszerzők közép egy hármassal rögtön az elején, de a visszatérő Szőke Bálint is eredményes volt távolról. 19–26-os állásnál két pontra zárkóztak a fővárosiak Martinez és Kevin Swanson kosarai révén. A félidő előtt 5 perccel Szőke megszerezte hatodik pontját is, majd Puska Bence vágott egy triplát, így 26–35-re elhúztak a somogyiak. A hetedik kaposvári eladott labdát a korábban az élvonalban kosarazó Radics Gerzson használta ki, időt kért a vendég gárda. A második etap utolsó perceiben növelni tudták az előnyt Markovic kosaraival, aki már tíz pontnál járt. A vendégek amerikai irányítója is rákapcsolt a pontszerzés terén, szintén tíz pontnál járt a nagyszünetre. 31–50-es eredménnyel zárult az első félidő.

A fordulás után 6 somogyi dobás is kimaradt az első percekben, ám az óbudai csapat így is csak két ponttal tudta csökkenteni a hátrányát. Végül Rosic Uros 11. pontjával tört meg a rossz kaposvári széria. A szerb-magyar kosaras egyébként 6 lepattanót is szedett már a találkozó 24. percéig. A harmadik negyed végéhez közeledve eladta a labdát a Kaposvár, melyből Kevin Swanson megszerezte a 15. pontját, ezért időt kért Branislav Dzunic 39–58-as állásnál. A negyed végén Puska Bence szerzett labdát és zsákolt a másik oldalon, ráadásul a következő támadásnál egy triplát is berámolt, így 16 perc játék után 12 pontnál járt.