A nyitó játszma első felében tartotta a házigazda Újpesttel a lépést a KNRC; hol a hazaiaknál, hol pedig a vendég kaposváriaknál volt az (1–2 pontos) előny. A szett közepén aztán tetemes előnyt szereztek a házigazda lilák, s bár a végén sikerült három játszmalabdát hárítani, akkora volt már a fővárosiak előnye, hogy azt nem lehetett ledolgozni. A második játékrészben is tapadt ellenfelére a Kaposvári Női RC. A szett közepén aztán – miközben a liberó posztján Rády Boglárka Ágnest Nagy-Hegyesi Réka váltotta, vagyis ő is átesett a tűzkeresztségen a kaposvári csapatban – megint ritmust váltott az Újpest, s magabiztosan húzta be ezt a felvonást is.

Csak egy szettet nyert Újpesten a KNRC Fotó: Muzslay Péter

A harmadik szettben aztán alaposan megváltozott a játék képe. Végig a vendég kaposváriak vezettek: a somogyiak irányították és uralták a játékot. A két légiós, a horvát Tea Kojundzic és a francia Bruna Pezelj eredményesen támadott, a hajrában pedig jött a kanadai Jena Thana Fayad, s pontot tett a játékrész végére.

Többen is bemutatkoztak a KNRC együttesében

A negyedik, utolsó felvonásban sajnos szerepet cserélt egymással a két együttes. Végig a hazaiak akarata érvényesült a pályán, miközben egyre csak nőtt a különbség a két társaság között. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy 12–4 arányú hazai vezetésnél megsérült az újpesti liberó, Baksa Panna jobb térde, így a másik liberó, Dömsödi Tamara állt be a helyére. A negyedik, utolsó felvonásban pályára került a szerb Tijana Jovanovics is, aki szintén ezen a meccsen mutatkozott be a Kaposvári Női RC csapatában.

A kerek másfél órás fővárosi találkozó pontkirálya Martínez Greisy Finé volt 28 pontjával. A kaposváriaknál Tea Kojundzic volt a legeredményesebb, aki végül 16 pontig jutott.

Újpesti TE–Kaposvári Női RC 3–1 (21, 20, –20, 18)

Budapest, Újpesti TE Szilágyi utcai röplabdacsarnok, 350 néző. Vezette: Horváth M., Sík.

Újpesti TE: Bagyinka (3), Racheva (15), Zólyomi (10), Finé (28), Whitney (4), Ambrosio (9). Csere: Baksa (liberó), Dömsödi (liberó), Csereklye (–), Grafort (1), Marcz (–), Jámbor (2), Khober (–). Vezetőedző: Alper Ardogus. Edző(k): Horváth András és Valics Györy.

Kaposvári Női RC: Grabovska (3), Fayad (8), Horváth L. (4), Kojundzic (16), Pezelj (14), Szerényi (3). Csere: Rády (liberó), Nagy-Hegyei (liberó), Kotormán (2), Godó (7), Jovaovics (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Másodedző: Szabó Dávid.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 9–10, 13–10, 17–10, 20–17, 24–18, 25–21 (20 perc).

2. játszma: 5–2, 10–8, 15–10, 20–14, 24–19, 25–20 (21 perc).

3. játszma: 3–5, 6–10, 10–15, 15–17, 15–20, 18–20, 19–23, 20–25 (26 perc).

4. játszma: 5–3, 10–4, 15–5, 20–12, 24–17, 25–18 (23 perc).