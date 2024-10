– Egy ilyen esemény akár jó alkalom lehet arra is, hogy népszerűsítsék a sportágat. Volt ilyen célkitűzés?

– Igen, mindenképpen. Azért is vittük Kaposvárra a versenyt, mert örülnénk, ha a város ismét visszacsatlakozna az öttusa életbe. A KASI-val szeretnénk egy aktívabb együttműködést ennek érdekében. Természetesen a korábban említett metodika alapján, korosztályhoz igazodva, egymásra építve a sportágakat.



– Olimpián is szereztünk egy csodálatos aranyérmet. Mit lát? Mennyire inspirálják a fiatal generációt a sportágban elért kiemelkedő nemzetközi eredmények?

– Ez mindenképpen motiváló, főleg mikor a fiatalok érzik, hogy egy ilyen sportág részesei. Nem csak Gulyás Michelle-re gondolok, hanem a korosztályos versenyzőkre is, hiszen ők példaképek is lehetnek az utánpótlás számára. Az öttusa egy magyar sikersportág és ha megvan a kitartás, akkor minden adott a nemzetközi eredményekhez.



– Összességében sikeresnek értékeli a hétvégét?

– Mindenképpen, és nagyon bízom benne, hogy az öttusa ismét „fellángol” Kaposváron.