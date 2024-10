A 17 éves ifjúsági válogatott irányító – saját kérésére a MOL Tatabánya KC felé – a több játékidő és a fejlődés érdekében érkezik a balatonboglári csapathoz. A klubok egy 2025. május 31-ig tartó kölcsönszerződést kötöttek egymással. Eklemovic Márkó várhatóan az október 26-i (hétvégi) Csurgó elleni hazai (Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok) találkozón mutatkozhat be a NEKA színeiben.

Változás a NEKA keretében, Eklemovic Márkó érkezik Tatabányáról

A tehetséges irányító a veszprémi Éles KISE csapatánál, majd a BFKA-Veszprémnél nevelkedett, 15 évesen az egyesület U20-as csapatában szerepelt, ráadásul a Magyar Kupában és a SEHA-ligában a felnőttek között is megmérethette magát. Eklemovic Márkó 2023-ban igazolt Tatabányára, ahol élvonalbeli mérkőzéseken tizenötször, az Európa-ligában pedig ötször volt eredményes. Márkó édesapja, Eklemovic Nikola éveken át tagja volt a magyar válogatottnak, emellett játszott a Pick Szeged és az MKB Veszprém együttesében is.

Eklemovic Márkó az idén nyáron bronzérmet nyerő magyar ifjúsági válogatott legeredményesebb játékosa volt 34 góllal.

– Jó az együttműködés az élvonalbeli klubokkal, így a Tatabányával is. Bízom abban, hogy az eddigi koncepció mentén újabb fiatal játékos fejlődését és beválását segíthetjük az NEKA-nál nyújtott játéklehetőség biztosításával. Nikola Eklemoviccsal éveken át együtt kézilabdáztunk a válogatottban, illetve Veszprémben. Kívánom, hogy Márkó hasonlóan sikeres karriert fusson be, akár a nálunk töltött időszaknak köszönhetően is” – nyilatkozta Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője.

