Az olasz sportsajtóban reppent fel a hír, miszerint a Serie A-ban bukdácsoló AS Roma felvette a kapcsolatot az edzősködéssel az előző idényben felhagyó Claudio Ranierivel. A fővárosiak hétvégén 5–1-es vereséget szenvedtek a Fiorentina otthonában és Daniel de Rossi után Ivan Juric alatt is elkezdett remegni a kispad. Ranieri korábban többek közt ült az Atletico Madrid, a Chelsea, az Inter, a Juventus, a Napoli, a Roma és a Leicester City kispadján is. Utóbbival 2016-ban megnyerte a Premier League-t.