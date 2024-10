A Ferencváros második számú együttese után ismét egy tartalékcsapat, a Paksi FC II. vár a sérülések tizedelte Rákóczi FC-re, amely a nehézségek ellenére sem szerette volna, hogy a tolnaiak pontot raboljanak stadionjukból, mint ahogy azt legutóbbi is megtették. A somogyi zöld-fehérek viszonylag gyorsan szerették volna lerendezni a mérkőzést, s ennek köszönhetően az első negyeden órán belül előnybe kerültek. Babinszky Bence iramodott meg a bal szélről, majd több védőt kicselezve, egy remek szóló után, tíz méterről lőtt a jobb alsóba (1–0). Tíz perccel később Görög Gergő harcolt ki tizenegyest, miután elütötte őt a tizenhatoson belül Bakodi Előd, a vendégek kapusa. A büntetőnél Zoltán Rafael állt a labda mögé, aki pontosan gurított a jobb alsóba, így Bakodi Előd hiába érezte az irányt (2–0). A folytatásban bár több paksi helyzet alakult ki, de Mikler Dánielen ezen a napon lehúzta a rolót, s ennek is köszönhetően a hajrában két perc leforgása alatt eldöntötte a mérkőzés a Rákóczi FC, amelynek csupán ennyi idő kellett, hogy megduplázza előnyét. Előbb a csereként érkező Mayer Milán egy Babinszky Bencével való összjáték után lőtt a kapu közepébe (3–0), majd egy percre rá utóbbi is bevette a tolnaiak kapuját, miután egy remek csellel elküldte védőjét, majd a bal alsóba helyezett (4–0), így végül a Rákóczi FC magabiztos sikert aratott.

– Fontos volt számunkra ez a győzelem – fogalmazott Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – A nézők egy dinamikus, jó mérkőzést láthattak, hiszen az ellenfél is felvállalta a támadófutball. Örülök, hogy a játékunk ezúttal eredménnyel is párosult, bár azt gondolom, ha becsúszik egy-egy vereség, az is a fejlődésre sarkall minket, hiszen számunkra ez a legfontosabb.

– Gyámoltalanul kezdtük a meccset, a Kaposvár fölénk nőtt, ajándékoztunk nekik két könnyű gólt, az elsőnél több embert is kicselezett Babinszky Bence, mert a fiatal játékosaim félnek használni testi erejüket – mondta Kindl István, a Paksi FC II. vezetőedzője. – Az első félidő hajárjában több nagy helyzetünk is volt, a másodikra kényszerűségből változtattunk. Rögtön egy érdekes szituációval kezdődött ez a játékrész, mert a centerünk, úgy gondolom, nem magától esett el, ez megért volna egy kiállítást és akkor teljesen másképp alakult volna a mérkőzés, amibe sajnos a sérülések miatt nem igazán tudtam belenyúlni.