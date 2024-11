Folytatódik a Kaposvári Női Röplabda Club nemzetközi szereplése. Vincent Lacombe tanítványai a múlt heti spanyol mérkőzés után, ma hazai pályán, a Kaposvár Arénában fogadja a Tenerife Libby’s La Laguna gárdáját 18 órától a CEV Kupa visszavágón. Az első fordulóban nem sikerült a győzelem a spanyol ellenfél ellen, ám a hazai visszavágón még kiharcolhatja a továbbjutást a KNRC csapata. A nemzetközi szereplés következő mérkőzése kapcsán Kotormán Réka, a kaposváriak feladója nyilatkozott.

Fotó: Muzslay Péter A CEV Kupa mérkőzés mellett az Extraligában is helyt áll a héten a KNRC



– Nehéz meccsre számítok, viszont a hazai pálya óriási előnyt jelenthet számunkra. Most a Tenerife csapatára vár egy hosszú utazás, amit megtapasztalhattunk múlt héten, mi pedig kipihenve, újult erővel szeretnénk visszavágni nekik a 3:1-es vereségért. Most már jóval többet tudunk róluk, tudjuk a gyenge pontjaikat, azokat kihasználva bízunk a győzelemben – mondta el a KNRC játékosa.

A szerdai mérkőzésen a hazai pálya is segítheti a csapatot. A kaposvári szurkolók és a légkör is sokat számíthat egy ilyen fontos tétmérkőzésen, emelte ki Kotormán Réka. – A hazai pálya most óriási előnyt jelenthet számunkra itt mindig könnyebb játszani. Profi sportolókról beszélünk, nekünk megvan a meccs előtti rutinunk, amit sokszor idegenbeli mérkőzések előtt nehezen lehet kivitelezni. És természetesen ne feledkezzünk meg a szurkolóinkról sem, akik óriási erőt adnak nekünk és nagyon hálásak vagyunk nekik a folyamatos támogatásukért. Holnap is szükségünk lesz rájuk.

Az első mérkőzést a festői szépségű Tenerifén vívta a KNRC, ám nemcsak a spanyol klíma, hanem a nemzetközi kihívás is nagy élményt nyújtott a kaposvári csapatnak, amely szintén lendületet adott Vincent Lacombe gárdájának. – Óriási élmény volt Spanyolországban megmutatni magunkat. Pár játékosnak ez volt az első nemzetközi mérkőzése, így hatalmas volt az izgalom. Természetesen mindenkiben van egy bizonyítási vágy hiszen Kaposvár évek óta nem szerepelt nemzetközi bajnokságban, és szeretnénk meghálálni a támogatóinknak is a bizalmat és győzni a mai napon.