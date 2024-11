Már 17 óra után szép számmal gyülekeztek a szurkolók a nemzeti színekben kivilágított Kaposvár Arénánál, ahol ismét nemzetközi mérkőzést rendeztek. A KNRC csapata a múlt héten Spanyolországban lejátszott első CEV Kupa mérkőzés után a továbbjutás reményében várta visszavágóra a Tenerife csapatát. Szükség is volt a szurkolók támogatására, hiszen a spanyol csapat 3:1-es győzelmével közelebb érezhette magát a továbbjutáshoz, ám a kaposváriaknak is volt pár szavuk ehhez.

A KNRC oroszlánként küzdött

Fotó: Muzslay Péter

Az első szetten már lehetett érezni, hogy átgondolt játékban, két elszánt csapat feszül egymásnak. A nyitó találatot rögtön a KNRC szerezte meg, amit meg is triplázott. Kicsit talán elveszettnek is tűnhetett a spanyol csapat, ám gyorsan vágtak egyet a kaposvári térfélre (3-1), ettől azonban cseppet sem rezzent meg a KNRC, sőt 5-1-re erősítettek. Próbálkozott a Tenerife, de Vincent Lacombe tanítványai 8-3-ra elléptek, amikor meg is történt az első időkérés. A Kaposvár egyértelműen uralta az első szettet, az 5-7 pontos előnyt végig tartani tudta, amit még fel is turbóztak, így magabiztosan 25-15-re (1-0) nyerték az első felvonást.