Már 17 óra után szép számmal gyülekeztek a szurkolók a nemzeti színekben kivilágított Kaposvár Arénánál, ahol ismét nemzetközi mérkőzést rendeztek. A KNRC csapata a múlt héten Spanyolországban lejátszott első CEV Kupa mérkőzés után a továbbjutás reményében várta visszavágóra a Tenerife csapatát. Szükség is volt a szurkolók támogatására, hiszen a spanyol csapat 3:1-es győzelmével közelebb érezhette magát a továbbjutáshoz, ám a kaposváriaknak is volt pár szavuk ehhez.

A KNRC oroszlánként küzdött

Fotó: Muzslay Péter

Az első szetten már lehetett érezni, hogy átgondolt játékban, két elszánt csapat feszül egymásnak. A nyitó találatot rögtön a KNRC szerezte meg, amit meg is triplázott. Kicsit talán elveszettnek is tűnhetett a spanyol csapat, ám gyorsan vágtak egyet a kaposvári térfélre (3-1), ettől azonban cseppet sem rezzent meg a KNRC, sőt 5-1-re erősítettek. Próbálkozott a Tenerife, de Vincent Lacombe tanítványai 8-3-ra elléptek, amikor meg is történt az első időkérés. A Kaposvár egyértelműen uralta az első szettet, az 5-7 pontos előnyt végig tartani tudta, amit még fel is turbóztak, így magabiztosan 25-15-re (1-0) nyerték az első felvonást.

A második játékrészben felpörögtek az események. Feléledt a a Tenerife a térfél csere után és magához ragadta az előnyt percek alatt. A második szettben már a spanyolok ragaszkodtak a mondhatni stabil 4-5 pontos vezetéshez (10-14), a KNRC minden találtra reagált, ám nem tudták lefaragni az előnyt (11-16). Beindultak a cserék is mindkét térfélen, hiszen tapinthatóvá vált a feszültség. Több hibával játszott mindkét csapat, de a Kaposvár végig próbálta tartani magát (19-21), és nem engedett a spanyol nyomásnak, igazán izgalmas hajrában 20-22-re hozták az eredményt, amikor Horváth Lili is pályára lépett. A vége előtt percekkel 22-24-nél szinte tapintani lehetett a feszültséget, de végül behúzta a második szettet is a Tenerife (22-25).

A KNRC derekasan helyt állt a spanyol ellenféllel szemben

A harmadik szett rögtön adok-kapokkal indult. Először a KNRC, majd a Tenerife talált. Amint előnyt szerzett a spanyol együttes, rögtön hibázott is, több rossz nyitással hamar egálra jött a Kaposvár (4-4). Minden spanyol találtra jött a válasz (5-5). Nagyon szoros és feszült harmadik szettet láthattunk, a mindkét félen elkövetett hibák ellenére mindent lehetett mondani, csak azt nem hogy nem izgalmas a játék, sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat (8-8;10-10; 11-11). Majd a hárommal is elléptek a vendégek (12-15;13-16), de a hazai szurkolók legnagyobb örömére, a Tenerife idegrendszerén táncolva egyenlítettek a kaposváriak (17-17). Igazi nemzetközi mérkőzéshez méltó izgalmakat hozott a harmadik szett, amit a versenybíró 21-22-nél szabálytalanság miatt megakasztott és 21-23-ra módosította az állást (aminek lehet még lesz visszhangja). Jó pár percig állt a játék, mire a szurkolók hangos elégedetlenségüket fejezték ki, és Vincent lacombe sem rejtette véka alá, hogy nem érti a helyzetet. A hajrában sajnos nem sikerült bravúr, a Tenerife 22-25-re elvitte a harmadik szettet.