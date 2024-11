Ebben az évben második alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Fiatalok Világkupáját, amely gyorsan népszerűvé vált mind a hazai, mind a nemzetközi csapatok körében, ezt bizonyítja, hogy 52 egyesület, több mint 400 sportolója nevezett a megméretésre. Az esemény célja, hogy a legfiatalabb uszonyosúszók is nemzetközi versenytapasztalatot szerezzenek, ezzel inspirálva őket a következő versenyszezonra. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE nyolc sportolóval képviseltette magát a C, D és E korcsoportokban. Többen közülük először álltak rajthoz nemzetközi mezőnyben, mely nemcsak értékes tapasztalatokat adott számukra, hanem kiváló egyéni eredményekkel is gazdagodtak.

Kiváló eredményeket értek el a fiatalok Fotó: Adorján SE

– Remek hangulatú versenyen vagyunk túl, melyen több mint tíz ország sportolói vettek részt, így rendkívül erős volt a mezőny – fogalmazott Lengyeltóti István, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE edzője, aki kiemelte, hogy még Jordániából és Kolumbiából is érkeztek úszók, azt viszont sajnálja, hogy a németek és az olaszok nem vettek részt a kecskeméti viadalon.

– A fiatal sportolóinknak ez volt első igazán nagy nemzetközi versenye, melyen felmérhették, hogy világszinten hol tartanak a saját korosztályukban – folytatta Lengyeltóti István. – Minden sportolóknak sikerült egyéni csúcsot úsznia, legalább egy számban, ami azért is nagy szó, mert a Világkupa előtt egy héttel rendezték meg Egerben az uszonyosúszó országos bajnokságot és számunkra az volt a fontosabb verseny. Az volt a célunk, hogy egri jó formát átmentsük Kecskemétre, úgy gondolom, hogy ez sikerült. Több úszonknak hatalmas pluszt adott az, hogy nemzetközi mezőnyben versenyezhetnek, Antalics Botondnak például sikerült három másodpercet is javítania az egyéni csúcsán. Úgy vélem, jó úton haladnak a fiatal sportolóink. Sok közülük a tehetség, akik a későbbiek során akár a válogatottba is bekerülhetnek.

Kovács Lívia, a magyar bajnokság sikereit követően, Kecskeméten is remekelt. Több távon is javított egyéni csúcsain, melynek eredményeként ezüstérmet nyert 400 méteres felszíni úszáson, valamint bronzérmet szerzett 100 méteres uszonyos gyorsúszásban. Antalicz Anna kétszer-, míg Kovencz Odett egyszer úszta be magát a legjobb nyolc közé. A fiúknál szintén több egyéni csúcs született. Antalicz Botond kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és két negyedik helyet szerzett, mindössze századokkal lemaradva a dobogóról 50 és 200 méteres uszonyos gyorsúszásban. A verseny nemcsak eredményeiben, hanem motivációs erejében is kiemelkedő volt, hiszen a fiatal sportolók új lendülettel és tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza. Az Adorján SE végül a 12. helyen zárta a csapatversenyt.

A CMAS, vagyis a Nemzetközi Uszonyosúszó Szövetség képviseletében a helyszínen tekintette meg a Világkupát a kaposvári Kovács Zsófia, aki a török Ozgur Alemdar-ral együtt a versenyt a nemzetközi szakmai részét biztosította.