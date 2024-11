A futók "dolgát" idén tökéletes késő őszi idő segítette szikrázó napsütéssel. A Balaton-parton megrendezett Balaton Maraton idén is a távok sokfélesége és a jó hangulat jellemezte. A Petőfi sétány platánsora alatt kialakított rajtterületről kilenc versenyszámban indulhattak útnak az amatőr futás kedvelői. Az eseményen minden gyakorlott futó talált az edzettségének megfelelő távot. A legnépszerűbb táv idén is a félmaraton volt, de a hatod-, a negyed- és a harmadmaratoni távon is sokan indultak. Két utóbbi kivételével a távokat akár párban is teljesíthették a résztvevők, a maratoni 42 km-t pedig három szakaszban teljesíthették azok, akik a leghosszabb kihívást választották.

Immáron 21. alkalommal indult útnak a Balaton Maraton

A népes mezőny a nap folyamán 3 rajtidőpontban indult útnak, így egész napra megtöltötte a siófoki utcákat és az ilyenkor már csendes Balaton-partot élettel.

A résztvevők 51" településről neveztek. Mindössze 11%-uk érkezett Balaton-parti megyéből, amiből jól látszik, hogy az esemény országosan megmozgatja a futóközösséget. A futók mintegy 50%-a félmaratoni távon indult.

Az esemény kitűnő hangulata egyrészt az őszi Balatonnak köszönhető, másfelől a váltófutásra érkező baráti csapatok jókedvének.

A szezonzáró futás résztvevőit jellemzően a 26-50 éves korosztály adja, de többen képviselték a 70 év feletti korcsoportot is. Az idei Balaton maraton legidősebb indulója a futóélet ikonikus alakja, a 89 éves Fehér Károly (alias Karcsi bácsi) lett.

Mint a Budapest Sportiroda minden eseményén, a Balaton Maraton és Félmaratonon is szerephez jutott a jótékonyság - az eseményen a nevezők összesen 470.000 forinttal (Amit a Budapest Sportiroda kerek 500.000 forintra kiegészített) támogatták a Bátor Kicsi Lélek Alapítványt.

