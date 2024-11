A két együttes a második fordulóban, az Iváncsa otthonában döntetlen játszottak egymással, ami akkor a balatoniak első pontját jelentette.

– Hazai pályán mindenképpen a három pont a célunk – mondta Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya – A legfontosabb azonban, hogy olyan teljesítményt, és hozzáállást mutasson a csapat, amire a szurkolóink is büszkék lehetnek.

Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya szeretné, ha győzelemmel zárná az évet csapata

Fotó: Németh András

A bajnokságban az eddig mutatott játék és az eredmények is szépen alakultak a siófoki csapatnál, ami lendületet is ad a folytatáshoz. A fáradságra nem panaszkodik Horváth Attila.

– A csapat jó állapotban van fizikálisan, nem érzem a gárdán, hogy fáradt lenne, emellett az elmúlt hetekben játszott mérkőzések, különösen az első, Nagykanizsa elleni döntetlen is lendületet adott nekünk.

Egy kis pihenés is vár a BFC Siófok játékosaira

– Az utolsó bajnoki mérkőzés után egy bankettel zárjuk ezt az évet, amelyen remélhetőleg egy szép kimenetelű találkozót is ünnepelhetünk majd. Utána a fizikális szinten tartás mellett a családé és a pihenésé lesz a főszerep az év végéig, januártól pedig újult erővel készülünk a márciusi folytatásra.