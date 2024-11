– A BFLA-n nevelkedett. Mit adott az akadémia, hogyan emlékszik az utánpótlás évekre?

– Tizenegy évesen kerültem az akadémiára, ahova Öreglakról hordtak be a szüleim napi szinten. Végig jártam a ranglétrát és sok edzővel dolgozhattam együtt: Konrád László, id. Petrók Viktor, Miovecz Zoltán, Richter Sándor és Waltner Róbert. Az évek alatt remek barátságok köttettek és a futball iránti szeretet mellett megtanultam csapatszinten gondolkodni. Utólag jó visszatekinteni erre az időszakra.

Bradics Tamás, kétszeres Megye I.-es gólkirály

– A Kaposvári Rákóczi FC felnőtt csapatában végül nem debütálhatott. Utólag hogy látja, ennek mi lehetett az oka?

– Fiatalon még más szemmel látja az ember a dolgokat. Gondolom akkor és ott nem látták bennem a potenciált, pedig egy ilyen szintű lehetőség, vagy csak az, hogy valaki az első csapattal készülhet, hatalmas motivációt jelent. Nekem ez nem adatott meg, pedig a szorgalmammal sosem volt probléma.

– Kilépve a felnőtt futball világába, rövid ideig volt a Dombóvár játékosa, majd 2019-ben Marcaliba szerződött. Mi volt a mozgatórugó?

– Őszintén szólva nem igazán ismertem a megyei labdarúgás erőviszonyait, de a munkám és Marcali közelsége azt diktálta, hogy oda igazoljak. Ez egy remek döntés volt, élvezem a klubvezetők és a csapattársak, sőt a szülők bizalmát is élvezem az U11-es csapat edzőjeként. Ezáltal bátran mondhatom, hogy Öreglak után Marcali lett a második otthonom.

– Pályafutása során volt olyan döntés, amit esetleg megbánt, vagy mostani fejjel másként csinálna?

– Kimondottan olyan, amire azt mondanám, hogy megbántam, nem volt. Viszont ha most kezdhetném érett fejjel, amire sajnos nincs ehetőség, akkor úgy gondolom, hogy magasabb szintre is képes lennék elérni. Persze így 24 évesen még most sem késtem el, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

– Ha adott lenne a lehetőség, kipróbálná magát az NB III.-ban?

– Természetesen szívesen kipróbálnám magam magasabb szinten, ha úgy érezném, hogy az előrelépést jelent.

– Zsinórban kétszer lett a Somogy vármegyei élvonal gólkirálya. Mit jelent ez az Ön számára?

– Ha valaki egyszer gólkirály lesz, lehet rá mondani, hogy az adott szezonban összejött neki minden, szerencséje volt és hasonlók. Én viszont szerettem volna duplázni, bebizonyítani, hogy nem véletlenül lettem gólkirály 31 találattal. Ezt a teljesítményt tavaly még meg tudtam fejelni további öt góllal és úgy gondolom megmutattam, hogy hosszabb távon is képes vagyok ilyen stabilan teljesíteni.