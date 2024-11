Artistic kategória

Aranyérem: Kordély Szonja (16+).

Open kategória

Aranyérem: Kiss Zsófia (2009).

Ezüstérem: Székely Adél (16+).

Dance, B kategória, duó

10-12 évesek

4. hely: Blow (Péterfi Anna, Balázs Bernadett).

5. hely: Butterfly (Erdélyi Olivia, Németh-Jó Aliz).

Csapat

Aranyérem: Summer Beach (Bárány Dóra, Rébay Lilien, Dobrovóczky Panna, Réti Fanni, Erdélyi Olívia, Németh-Jó Aliz, Markovics Hanna).

13-15 évesek

Bronzérem: Say my name (Szijártó Mira, Balázs Bernadett, Péterfi Anna, Balázs Bernadett).

Dreamers 4. hely Horváth Dorka, Part Lara, Bárány Eliza, Andricz Sára).

Open kategória, duó

Aranyérem: Székely Adél, Szabó Kinga (16+).

Elit csapat

Aranyérem: Golden River (Fodor Noémi, Ernst Anna, Gáspár Bora, Sovák Réka, Tóth Anilla Netti).