Az első számú feladójuk, Tamási Dávid Marcell mellett a kubai ütőgép, Antonio Altunaga Saroza Raico is kidőlt a sorból betegség miatt, míg a másik külföldi légiósuk, a szerb Mihajlo Sztankovics bemelegített ugyan, de nem került pályára. Kaposvári oldalon sem volt minden rendben. A brazil liberónak, Bruno Felicianónak nem sikerült időben megújítania a sportorvosi igazolását, így a saját nevelésű fiatal Csordás Bertalan helyettesítette. Baróti Árpád is rosszul érezte magát, így aztán ő is játék helyett inkább pihent. A csapatkapitány Bögöly Gábor viszont betegen is vállalta a játékot.

A kaposvári mérkőzést a vendég MAFC kezdte jobban, de gyorsan fordított a házigazda Fino Kaposvár, s magabiztosan húzta be a nyitó játszmát. A második játékrészben sokáig úgy tűnt, hogy a MAFC csapata örülhet majd a szett végén. Végig a fővárosiak irányították ugyanis a játékot, mindig náluk volt az előny. Bár többször sikerült egyenlíteni nagy csatában, csak a legvégén tudtunk fordítani. Amúgy megkönnyítette a hazaiak dolgát, hogy a vendégek sokat rontottak; a kereken 10 ajándékpontból hat nyitásrontásból született. A harmadik, utolsó felvonás elején aztán a cs.k., Bögöly Gábor került a nyitóhelyre, aki azonmód két ásszal kínálta meg az ellent. Egyre csak nőtt a különbség a két csapat között, s végül ez a szett lett a legsimább.

A péntek esti találkozó pontkirályi címén ketten osztoztak: Hubicska Patrik és a kínai Yang Pao-csi is egyaránt 14-et termelt, s csak egyetlen ponttal szerzett kevesebbet Boldizsár Péter Andor. A vendég MAFC legjobb játékosa Oláh Botond volt, aki a meccs végére kilenc pontot jegyzett.

Fino Kaposvár–Bp. MAFC 3–0 (18, 23, 16)

Kaposvár Aréna, 300 néző. Vezette: Barabás B., Bátkay-Katona Á.

Fino Kaposvár: Magyar B. (4), Hubicska (14), Iván B. (2), Yang Pao-csi (14), Bögöly (11), Boldizsár P. (13). Csere: Csordás B. (liberó), Djordjevics (1), Novoselov (1), Laczó (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. MAFC: Juhász B. (–), Kiss D. (8), Katona Á. (7), Oláh B. (9), Veres B. (7), Balogh L. (5). Csere: Lassu (liberó), Pető L. (–), Sárik-Veress (–). Vezetőedző: Pápai Péter.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–2, 1–3, 5–3, 10–5, 15–9, 20–13, 24–17, 25–18 (20 perc).