A Kaposvári Rákóczi FC, illetve a Dunaharaszti MTK is egy-egy győztes mérkőzéssel a háta mögött várja a vasárnapi összecsapást, melyen a somogyi zöld-fehérek ismét dobogósként lépnek pályára, hiszen a Paksi FC II ellen begyűjtött három ponttal fellépett harmadik helyre.

– Feldobta a hazai győzelem a csapatot – utalt vissza a sikerre Mikler Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa. – Azt gondolom, a Főnix elleni mérkőzés levontuk a megfelelő tanulságokat és csapat erejét mutatja, hogy gyorsan fel tudtunk állni a nem várt vereségből.

Mikler Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa bízik abban, hogy csapata elhozza a három pontot

Fotó: Lang Róbert

A Dunaharaszti MTK a tabella tizedik helyéről várja a Rákóczi FC gárdáját. A Pest vármegyeiek az előző körben bár öt-egyre legyőzték a PEAC gárdáját, de az azt megelőző öt mérkőzésen nem tudtak nyeri.

– Nehéz mérkőzésre számítok, azonban mindenképp szeretnénk hazahozni a három pontot – tette hozzá Mikler Dániel, aki azt is elárulta, hogy a héten igyekeztek minél jobban feltérképezni az ellenfelet.

– Vannak veszélyes játékosaik a támadósorban, rájuk mindenképp oda kell figyelnünk – hangsúlyozta a Mikler kapusdinasztia tagja, akinek bátyja, Roland a Szeged, míg öccse, Krisztián a NEKA kézilabdacsapatának hálóőre.

A Rákóczi FC már sok pontot köszönhet kapusának, hiszen a Ferencváros második csapatának otthonában, illetve a legutóbbi bajnokin is a legfontosabb pillanatokban mutatott be nagyszerű védést Mikler Dániel, aki ezeknek is köszönhetően nem kapott gólt a Paks II. ellen.

– Egy kapott gól nélküli mérkőzés mindig önbizalmat ad a kapus és az egész védelem számára, így szeretném, ha a következő, Dunaharaszti elleni meccsen folytatódna ez a széria – véli Mikler Dániel.

Hét év után utazik ismét Dunaharasztiba a Rákóczi FC

A Kaposvári Rákóczi FC eddig két alkalommal találkozott bajnoki körülmények között a Dunaharaszti MTK együttesével, mindannyiszor a harmadosztályban. Az első összecsapásra a DMTK otthonában került sor, 2017 augusztusában, amikor is Nagy Krisztián duplájával, illetve a Sóron Tibor találatával három-nullára nyertek a somogyiak. A Rákóczi Stadionban ugyancsak megszerezte a három pontot a Kaposvár, méghozzá Andorka Péter találatával. A Rákóczi FC mérlege így hibátlan a DMTK csapatával szemben, s ezt ezúttal sem rontanák el Székely Tibor tanítványai.