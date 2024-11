A Paksi FC II. elleni sikert követően Dunaharasztiban is szerette volna begyűjteni a három pontot a Kaposvári Rákóczi FC, amely ennek megfelelően támadóan lépett fel, akárcsak a Dunaharaszti, így remek iramban teltek az első percek. A vezetőedzőjét, Ughy Márkot eltiltás miatt nélkülöző DMTK előtt adódtak a meccs első nagy helyzetei, azonban ezzel nem tudtak élni a hazaiak, de ez néha nemcsak rajtuk múlt, hiszen Mikler Dániel több remek védést is bemutatott, illetve Görög Gergő is kifejelt egy labdát a gólvonalról. Ezzel szemben a Rákóczi FC az első ígéretes lehetőségét gólra váltotta, miután a félidő derekához közeledve Babinszky Bence fordult le emberéről betört a tizenhatoson belülre, majd ballal, a bal alsóba gurított (0–1). A hátrányba kerülő hazaiak a folytatásban is igyekeztek folyamatos nyomás alatt tartani a kaposvári védelmet, de nem igazán tudtak nagy lehetőséget kialakítani. Főleg Alessio Mazzonetto becserélését követően, hiszen ez stabilabbá tette a Rákóczit.

Sokáig őrizte előnyét a DMTK otthonában a Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter

A második félidő elején könnyedén megduplázhatta volna előnyét a Kaposvár, miután Babinszky Bence hozta ziccerbe Mayer Milánt, aki ezzel nem élt, gyenge lövését fogta Gatyel Norbert, majd egy perc múlva, a másik oldalon Szalai András közeli fejesét tolta a kapu fölé Mikler Dániel, aki így óriási bravúrral óvta meg csapatát a góltól.

Nem tudta növelni előnyét a Rákóczi FC

A következő percekben a somogyi zöld-fehérek előtt igazán nagy lehetőségek adódtak, azonban sem Horváth Balázs, sem Babinszky Bence, sem Pusztai Dániel, sem Balla Kevin, sem pedig Nicoló Mazzonetto nem tudta megszerezni az újabb somogyi találatot. Ez pedig hitet adott a dunaharasztiaknak, akik nagy erőket mozgattak meg az egyenlítés érdekében. Az hajrába lépve DMTK egyre bátrabban futballozott, de nem rohantak fejjel a falnak a hazaiak, míg a kaposváriak egyre inkább kezdtek megelégedni az egygólos vezetéssel, amit nem tudtak megtartani, hiszen az utolsó percben a játékvezető egy véleményes kezezés után befújt ellenük egy tizenegyest, melyet Bata Csongor értékesített (1–1), így a Rákóczi FC két pontot hagyott Dunaharasztiban, s nem tudott feljebb lépni a tabellán.