Kórház–Exit 2–6

Gólszerzők: Büki, Blinczki, ill. Magyar 3, Balog Bálint, Varga, Ruha.

Nagyjából egyenlő erők küzdelme volt a mérkőzés első harmadában, de a kapura veszélyesebb Exit fordulhatott kétgólos előnnyel. A csere nélkül felálló Kórház kezdett fáradni, csak felvillanásai voltak, így az Exit magabiztosan gyűjtötte be a bajnoki pontokat.

Belo Bt.–Lövőre SE 14–0

Gólszerzők: Belovics 7, Balog 3, Németh 2, Szántó 2.

Mindjárt az elején elkezdte a gólgyártást a bajnok, a hetedik percben már 5 gól volt az előnye. A sokat futó ellenfele maximális koncentrációra késztette a Belo csapatát, akik ennek megfelelve tovább növelték előnyüket és újra gólfesztivált rendeztek. A Lövőre ezúttal a kapura nem tudott veszélyes lenni.

Csaszi Team–Rotonda 2–2

Gólszerzők: Terestyéni, Márton, ill. Vidák, Krammer.

A forduló meglepetése volt a játéknap utolsó meccsén. A Csaszi az első félidő közepén megszerezte a vezetést, melyet ellenfele a második félidő elejéig megfordított. Ekkor kapcsolt nagyobb sebességre a Csaszi, de csak egalizálni tudott egy olyan meccsen, melynek utolsó öt percében bárki megnyerhette volna a mérkőzést.

Pótlások

Liberi–Somogy Sportja 0–2

Gólszerzők: öngól, Kallina.

Egy szerencsés góllal szerzett vezetést az új játékosokkal kiegészülő Somogy Sportja, a Liberi nem találta a zárt védekezésük ellenszerét. A második félidőben hiába támadott többet az esélyesebb gárda, egy kontrából újabb gólt ért el a Somogy Sportja és az eredmény már nem változott. Igazi meglepetéssiker született, a Liberi így kissé leszakadt a dobogósoktól.

Liberi–Gépész Kadétok 11–2

Gólszerzők: Kőszegi, Árbogászt 4, Palkovics 2, Rákosa 2, Cser 2, ill. Kerényi, Batári.

A foghíjasan kiálló Kadétok ellen sportszerűen a Liberi is elvállalta a 4+1-es felállást. Az elején szerzett néhány góljuknak köszönhetően nyugodtabban, bátrabban játszottak. A mérkőzés során néhányszor a Gépész Kadétok is vezethetett támadást, sőt kétszer be is találtak, azonban a Liberi győzelme nem forgott veszélyben.