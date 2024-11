A tehetség elengedhetetlen az élsporthoz

Faragó Tamásnak nem volt ilyen kalandos az útja, hiszen a tehetség rögtön utat tört magának, még akkor is, ha mai szemmel későn, 13 évesen kezdett vízilabdázni. Két évvel később már a felnőttek között szerepelt, majd 16 évesen már a válogatottban is helyet követelt magának a későbbi olimpia-, világ- és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, aki nem mellesleg a mesteredzői és a nemzet sportolója címeket is birtokolhatja.

–A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjaként elsősorban azzal a küldetéstudattal érkeztem, hogy a sportról, karrierről, sikerről és hazaszeretetről beszéljek – mondta Faragó Tamás. – Kaposvár egy komoly vízilabda-kultúrával bíró város, ahol vízilabdásként nem mindegy, mit mond az ember. Bár a játékos-pályafutásom során nem jártam a városban, de mikor a Balatonon nyaraltunk, többször is ellátogattunk a városba, amiről az első emlékem, hogy nem találtunk cukrászdát, gondolom, azóta már változott a helyzet – jegyezte meg Faragó Tamás, aki az elszántságának köszönheti, hogy a világ legjobb játékosává vált. Mint mondta, úgy véli, aki elkezd vízilabdázni, egy cél lebegjen előtte: az olimpiai aranyérem.