Két „fiatal” csapat csapott össze a Kaposvár Arénában az Extraliga hétvégi fordulójában. Izgalmas szettkezdések után előnyt ragadva, a KNRC minden játékrészben bizonyított a hazai közönségnek.

Fotó: Muzslay Péter Győzelemmel folytatta az Extraliga sorozatot a KNRC

Az első pontot a vendégek szerezték meg, de egy túlütés után a Kaposvár egyenlített. Szerényi Gréta nyitása után ismét a Vasas szerzett pontot, ám Fayad leütése ismét hozta az egált a KNRC-nek. A továbbiakban is a hasonló forgatókönyv szerint fej-fej mellett haladt a játék, ám három pontos előnyre mégis a Vasas tudott szert tenni (4-7), amit meg is fejeltek percek alatt további találatokkal, és már hamar 5-11-re el is tudott lépni a vendég csapat. 6-12-nél el is érkezett az első hazai időkérés. Kitartással a 6 pontos vendég előnyből sikerült faragnia a Kaposvárnak (11-13), erre a vendégek időkéréssel reagáltak. A Vasas kicsit talán meg is zavarodott, hiszen a KNRC felvette a ritmust és ki egyenlített 14-14-re, majd meg fordították az állást, Vincent Lacombe tanítványai el is léptek percek alatt (17-14). Ezután a vendégek a második időkérésüket használták ki, de ennek ellnére nem sokat változott a játszmájuk. Maradt a kaposvári vezetés és bizonytalan kezdés után feléledve 25-18-ra a KNRC nyerte az első szettet.

A második játékrész egy sánc után a Vasas pontjával kezdődött, amelyet egy újabb vendég találat követett. Fayad azonban megszerezte a szett első kaposvári pontját, majd ismét hazai pontszerzés után sikerült egyenlíteni (2-2). Nem sokáig örülhettek a kaposvári szurkolók, hiszen a vendégek az első szetthez hasonlóan meg tudták szerezni az előnyt. A pörgős folytatásban ismét egált is mutatott az eredményjelző (8-8), ezután pedig a két csapat fej-fej mellett próbálta a vezetést megszerezni, ami a KNRC gárdájának sikerült 12-9-re. A vendégek nem is tehettek mást, időt kért a Vasas. Szép vendég támadásra szép hárítással válaszolt a Kaposvár, összeszedett játékkal sikerült is ellépnie 17-12-re. Próbálkoztak a vendégek, szép akciókkal tudtak pár pontot faragni a masszív KNRC vezetésből (20-14). Hibákkal és szép megmozdulásokkal is játszott a folytatásban a Vasas, ám a második játékrész végjátékában ez már nem volt elég, 25-21-re a KNRC nyerte a szettet.