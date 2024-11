A következő négy évben is tagja lesz a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) Maraton Bizottságának Faludy András. A kaposvári szakember, aki évek óta dolgozik a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél is, így a továbbiakban is képviselheti a magyar sportdiplomáciai érdekeket. A kinevezés azért is fontos hazánk számára, mert a következő évben Győr ad majd otthont a maraton világbajnokságnak.

Faludy András megbízatása újabb négy évig tart az ICF-nél

Fotó: Kaposvári Vízügyi Sport Club