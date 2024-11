A vendég Dág KSE együttesében – amelynek a csapatkapitánya a korábban Kaposváron játszott Szabó Bence volt – két válogatott játékosa, Flachner Dániel és Boa Szabolcs nélkül jött el szombaton a somogyi megyeszékhelyre. A Fino Kaposvár csapatában nem lépett pályára a francia légiós Martin Djordjevics, aki térdrésüléssel bajlódik, mint ahogy az orosz Stepan Novoselov sem. A kínai Yang Pao-csi 24 órányi utazás után csak a mérkőzés napján, szombaton hajnalban érkezett meg Pekingből Magyarországra, így ő is csere volt.

Jól kezdett a Fino Kaposvár Fotó: Muzslay Péter

A mérkőzés elején gyorsan tekintélyes előnyt szerzett a házigazda Fino Kaposvár (10–3), s bár a folytatásban faragott tetemes hátrányán a vendég Dág KSE, túlzás lenne azt állítani, hogy veszélyben forgott volna a hazaiak részsikere. Ekkor Baróti Árpád és Boldizsár Péter Andor termelte szorgosan a pontokat: mindketten egyaránt ötöt szereztek.

A második felvonás – legalábbis kaposvári nézőpontból – kínkeserves volt. Jó darabig csak egyetlen pont volt a különbség a két együttes között. A szett végét aztán megnyomta a Fino társulata, s végül ezt is magabiztosan húzta be, miközben Hubicska Patrik is folyamatosan döngölte az ellenfél térfelét.