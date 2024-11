Hosszú napja volt szerdán a Fino Kaposvár röplabda-csapatának. A legtöbben fél háromkor keltek, mivel 3 óra 30-kor már indult a buszuk Budapestre, a Ferihegyi-légikikötőbe, ahol kilenc környékén már el is foglalták a helyüket az Isztambulba tartó gépen. Némi pihenő után már edzett a csapat a visszavágó helyszínén. Csütörtökön délelőtt is szerepel a Fino Kaposvár programjában egy amolyan átmozgató jellegű tréning, este 20 órakor pedig (magyar idő szerint 18-kor) következik a CEV Kupa-fellépés.

A srácok már Isztambulban Fotó: Fino Kaposvár

A kaposvári alakulat pénteken repül majd haza, s várhatóan valamikor kora este lesznek újra Kaposváron.

– A Kaposvár Arénában sikerült nyernünk két szettet: miért ne lophatnánk Isztambulban is játszmát? – mondta a 12-szeres válogatott Bögöly Gábor, a Fino Kaposvár 27 éves csapatkapitánya. – Tisztában vagyunk azzal, és jól tudjuk, hogy nem mi vagyunk a párharc esélyesei. A Galatasaray jóval erősebb csapat nálunk – a két klub anyagi lehetőségeit nem is igazán lehet összevetni –, de azt ígérhetem a többiek nevében is, hogy mindent kiadunk majd magunkból csütörtökön este. Nem feltartott kézzel megyünk fel a pályára Isztambulban: próbáljuk felvenni a versenyt a nagy hírű Galatasaray-al. Hogy ez aztán mire lesz elég, az majd ott kiderül.

Közel állt a bravúrhoz a Fino Kaposvár

Az első kaposvári találkozón – legalábbis az első két játékrészben – alaposan meglepte török ellenfelét a Fino alakulata. A folytatásban aztán igazolta a Galatasaray, hogy az előző szezonban nem véletlenül voltak bronzérmesek a CEV Kupában. Az biztos, hogy hazai környezetben nem lesznek ennyire engedékenyek: ők szeretnék majd diktálni az iramot, s uralni a találkozót, a saját játékukat ráerőltetni a vendég Fino Kaposvárra.

Szerdán minden játékos útra kelt Isztambulba. Az együttes karmestere, Magyar Bálint továbbra is bokasérüléssel bajlódik, de azért remélhetőleg tudja majd vállalni a játékot.