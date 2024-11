Magyar Bálintnak a két nappal korábbi Galatasaray HDI elleni CEV Kupa-mérkőzésen kiújult egy régebbi bokasérülése, így Laczó Bálint helyettesítette a feladó posztján. A csapat első pontját is – Laczó egyébként most debütált a Fino Kaposvár kezdő csapatában – ő jegyezte egy remek blokknak köszönhetően. A folytatás már sokkal inkább a vendég barcikaiaké volt, így magához kellett rendelnie a játékosait Szlobodan Prakljacsics mesternek. Sok hiba tarkította mindkét együttes játékát, s végül a vegyész RC jött ki jobban a nyitó játszmából.

A Kaposvár Aréna különleges kivilágítással várta a Fino Kaposvár meccsét. Fotók: Muzslay Péter

A második felvonásra aztán már pályára került Baróti Árpád is. Általában a hazaiaknák volt az előny, de többször is volt rá példa, hogy a Kazincbarcika átvette a vezetést, köszönhetően a brazil légiós Durigon Pozzobon Davi Luiz és Péter Benedek jó és ponterős megoldásainak. Már 23–20-ra ment a Fino, amikor egy kaposvári rövidzárlatot kihasználva 23–24-re fordítani tudott a Vegyész. A játszmalabdát azonban sikerült hárítani, majd a következő két pont is a házigazda somogyiaké lett.